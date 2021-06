El Día del Orgullo LGTBI se ha celebrado este lunes en Palma en medio de una vorágine de acontecimientos: reacciones de diversos colectivos contra una ley que no integra a las personas trans -y que enfrenta a laAsociación Ben Amics con el Moviment Feminista de Mallorca-, la situación en Hungría por la prohibición de difundir contenido homosexual ante menores o los últimos rifirrafes que han Sonia Vivas y que ha enfrentado a dos entidades que velan por los derechos de los colectivos LGTBIQA+.

Todo ello ha provocado este lunes una «brecha en la bandera del arcoíris» y que, por primera vez, Palma tenga dos manifestaciones contra este aclamado día, la primera convocada por Baleares Diversa el pasado viernes y con resultado fallido.

«Un día como hoy reivindicamos no solo los derechos del colectivo LGTBI, sino en especial los de las personas trans. Sus derechos se deben legislar y el avance de la ultraderecha supone un peligro». Con estas palabras, la presidenta de la Asociación Ben Amics, Tatiana Casado, arrancó este lunes a caminar en la manifestación del Orgullo, que reunió a más de 2.000 personas, según la organización, y más de mil según la Policía Nacional, un acto en el que se celebraron y reclamaron en especial los derechos humanos y una ley trans integral.

Puntuales en el acto, los cientos de manifestantes salieron a las siete de la tarde desde la plaza de España. El recorrido duró una hora, con sendas paradas en mitad de la calle para cumplir con las distancias de seguridad entre grupo y grupo. La Asociación Ben Amics preparó para la ocasión cintas de la bandera del arcoíris de las que los participantes se podían coger para caminar por las Avenidas hasta llegar al Parc de la Mar, lugar donde concluyó el acto sin la lectura del manifiesto.

Derechos humanos, ante todo

«Estoy aquí para luchar por mis derechos. Yo estoy saliendo con una chica y en mi caso, he sufrido días en que no me puedo dar un beso o ir de la mano porque hay miradas y comentarios de desprecio. El hecho de estar con una mujer no está normalizado y sufrimos discriminación», se refiere Judith, una joven que acudió ayer con su familia y su pareja.

Las controversias en países como Hungría también ha estado en boca de muchos durante la celebración. Isabel Azorín ha detallado que «mi pareja, que vive en ese país, está sufriendo con lo que está ocurriendo y está indignada».

Desde Amnistía Internacional, han lamentado que hechos así, como los de Hungría, «sigan ocurriendo. Defensamos, ante todo, respeto a las opciones de cada uno», ha expresado Albert Mainzer, uno de los portavoces.

A falta de un día para que el Consejo de Ministros dé luz verde a la ley trans, este martes, algunos jóvenes se mostraron entusiasmados porque sea «una realidad», como ha dicho la secretaria general de Mallorca Nova, Victòria Llull, quien además ha justificado que la lucha feminista «no tiene sentido si los colectivos no luchan juntos por lo mismo», en relación a las divisiones generadas entre Ben Amics y el Moviment Feminista de Mallorca.

Los partidos políticos de izquierda se sumaron al recorrido por el Orgullo. También acudieron asociaciones como Alas Balears, Amnistía y los sindicatos UGT y CC.OO, entre otros.

En la Part Forana

Por otra parte, la mayoría de ayuntamientos de Mallorca también celebraron este lunes actos de apoyo y para conmemorar el Día Internacional del Orgullo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Interxesuales (LGTBI).

En algunas casas consistoriales se colgaron banderas con los colores del arco iris y se leyeron manifiestos y lanzaron confeti. También ayuntamientos como el de Calvià, pintaron con los mencionados colores del arco iris pasos de peatones o los bordillos que delimitan el diámetro de las rotondas de calles y avenidas.