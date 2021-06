Un total de 45 alumnos de San Fernando (Cádiz) que están en Mallorca de excursión han sido confinados e instalados ya en el conocido como hotel Covid de Palma, donde se encuentran aislados por el macrobrote detectado. Se trata de una medida que los padres no comparten y que ha provocado que algunos de ellos haya presentado una denuncia contra el Govern balear al considerar que se ha aplicado un «criterio arbitrario e injustificado» para dicha medida. «Es un confinamiento político y selectivo», ha afirmado Arancha de la Fuente, la abogada que ha presentado la denuncia, quien entiende que puede existir detención ilegal y prevaricación por parte de las autoridades del Govern. En este sentido, ha señalado que no tiene explicación que se considere contacto estrecho «solo los que están de excursión». Así, se ha preguntado si no son contactos estrecho «el resto de personas, incluidos extranjeros, que han estado en los mismo lugares».

Además, ha explicado que «por salud pública» son los primeros que entienden todas las medidas, «pero cuando estén en las habitaciones de al lado del hotel COVID los británicos que han estado en los mismo sitios». En este sentido, ha añadido que de los extranjeros que estaban en la piscina del mismo hotel no hay constancia de contacto estrecho, «pero tienen constancia del contacto estrecho de los alumnos que están de excursión».

En cuanto a la situación, la madre denunciante ha señalado que han cambiado el criterio entre el domingo y el lunes, ya que primero dijeron que si daban negativo en las PCR se podían marchar y «ahora dicen que den lo que den en la PCR van a estar los diez días confinados». En este sentido, ha criticado también que ningún funcionario o autoridad de las Islas Baleares «notifique nada por correo, todo es fulano dice que aquel dice».

Los alumnos debían volver a San Fernando este martes, pero ahora, según las noticias con las que cuentan los padres, deben permanecer diez días en el hotel COVIDd, del que han señalado que se encuentran en situación un poco caótica porque «son tantos los que están allí que no dan abasto».

EL GOVERN VE «ESCASO RECORRIDO»

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha defendido la gestión de la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, en relación al 'macrobrote' asociado a viajes de estudiantes en Mallorca y ha asegurado que la denuncia presentada por la madre de un menor aislado por el Govern en el hotel Covid de Palma tendrá «escaso recorrido» en los Tribunales.

Así ha respondido tras preguntas de periodistas sobre la denuncia registrada por la madre de un joven en el juzgado por prevaricación y detención ilegal. Yllanes ha insistido en que la directora de Salud Pública ha actuado en base a la legislación vigente en Baleares.

«Resulta difícil hablar de detención ilegal cuando se ha aplicado escrupulosamente la norma aprobada a consecuencia de la Covid», ha remarcado.

«No innova nada la directora general, lo que hace es aplicar el derecho», ha subrayado el vicepresidente del Ejecutivo balear, a la vez que ha aseverado: «Sinceramente creo que es una denuncia muy atrevida. La actuación de la directora general de Salud Pública ha sido impecable», ha concluido.