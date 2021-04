El PI reclama a Armengol que se plante frente a Sánchez

El diputado del PI Josep Melià ha exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se plante de una vez por todas contra Sánchez y exija el pago de 78 millones de euros del IVA pendiente que adeuda el Gobierno a Baleares.

Otras comunidades autónomas, como Castilla-León, llevaron al Gobierno a los tribunales para exigir el pago del IVA y la Justicia le ha dado la razón. El Govern balear no quiso recurrir a esta opción y apeló a la vía dialogada.

Melià ha anunciado que han pedido la comparecencia de la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, para que explique qué posibilidades hay de recuperar este dinero. «El Estado nos toma el pelo cada día y no podemos aceptar que no se agoten todas las vías para conseguir estos recursos porque no está pasando como con el Régimen Especial de Baleares», ha dicho.