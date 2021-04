Los 'piques' de Pau Dols con la fiscal

El interrogatorio por parte de la fiscal, Belén Dorremochea al exdirector general de Sa Nostra, Pau Dols, ha estado plagado de piques y reproches de uno a otro. El acusado, le ha reprochado a la representante del ministerio público que le preguntara primero por la operación de Son Bordoy y no por otra anterior: «Ayuda mucho ir por orden», le ha dicho.

Ambos se han enzarzado también en torno a la existencia de un informe de riesgos concreto para una operación. «No nos consta» ha insistido la fiscal en media docena de ocasiones. «Es importante tenerlo todo», le ha reprochado Dols que ha cargado contra la entidad sucesora de Sa Nostra, BMN: «No sé si les consta o no, haberlo haylo. No sé BMN la información que les ha facilitado a ustedes».

Dols ha cargado también contra la Sareb, «el banco malo», a quien ha acusado de dejar pasar la posibilidad de construir Son Bordoy y de quedarse con ese activo a precio de saldo: «Fue el expolio de las cajas. Estaba tasado en 80 millones y lo inscribieron por 20».