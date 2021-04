Pere Batle defiende que con Son Bordoy se evitaban riesgos para Sa Nostra

«Siempre cumplíamos con la normativa de riesgos». Pere Batle, que fue director general de Sa Nostra entre 1986 y 2009 defiende en la Audiencia Nacional la operación de financiación de los terrenos de Son Bordoy en Palma por la que la Fiscalía le reclama cuatro años de prisión. A preguntas de la fiscal, defendió que tenía la «convicción íntima» de que esa operación se tenía que llevar a cabo. «La solvencia venía dada por la profesionalidad del señor Martín Gual», señaló.

En 2008 ese suelo pertenecía a dos sociedades, FBex y Grupo Ibercom que estaban en una mala situación financiera y tenían hipotecas trabadas con sa Nostra. Batle señaló que, con la compra de los terrenos por parte de Gual y con la subrogación de los créditos con la caja, se consiguió «mejorar la calidad del deudor» y evitar un riesgo mayor. Defendió que Gual fue el promotor con el que más trabajó la entidad y que llevó a cabo con éxito más de 4.000 viviendas durante años. El terreno de Son Bordoy estaba tasado en 2006 en ochenta millones y, según Batle, ese valor había mejorado al cambiar su calificación urbanística, «no necesitábamos otra tasación», dijo. «No hubo un incremento de riesgo sino la compraventa de un activo y mejorar las expectativas de la gestión urbanística, como de hecho sucedió que pasó a suelo urbano», ha manifestado.

Batle sostiene que en 2012 se podían haber pedido las licencias para urbanizar 750 viviendas en Son Bordoy. «¿Por qué no se hizo? En 2012 no estábamos ninguno de los acusados al frente de nada. No se por qué, pero el momento, había 4.000 familias haciendo cola en el Govern para acceder a pisos de este tipo».

La fiscal ha presentado a Batle informes internos de la caja que advertían del riesgo de la operación por la falta de ingresos de Gual. El acusado ha señalado que en ellos no se tenían en cuenta otras cuestiones como las posibilidades comerciales y ha insistido en la profesionalidad del fallecido Martín Gual.