Bares y restaurantes servirán cenas tras meses de cierres y pérdidas

Casi cuatro meses después de su cierre nocturno, los restaurantes y bares de Mallorca vuelven a poder servir desde este lunes en horario de tarde-noche, aunque en una franja muy limitada entre las 20.00 y las 22.30 horas. La restauración no podía servir cenas desde el pasado mes de diciembre, cuando se decidió el cierre de la hostelería a las 18.00 horas y quince días después se anunciaba el cierre total de las restauración, medida que entró en vigor el 13 de enero.

Los bares y restaurantes amplían el horario permitido, pero desde la patronal CAEB-Restauración no tienen claro que muchos restaurantes vayan a abrir. Su presidente, Alfonso Robledo, considera que a la mayor parte de los restaurantes no les saldrá a cuenta levantar la persiana por las noches de lunes a jueves, pero no poder hacerlo viernes, sábado, domingo víspera de festivo.

«Es una buena noticia, pero nos parece insuficiente», señala el presidente de los restauradores. Cree que el horario es tardío para los residentes europeos y para los pocos turistas que hay en la isla, que habitualmente cenan a partir de la 19.00 horas.

Pocos clientes

Robledo asegura que todavía hace frío por las noches, por lo que la gente no se sentará en una terraza a cenar. Además cree que será un problema tener que montar y desmontar la terraza dos veces al día o contratar a personal para solo dos horas de trabajo por la tarde.

El presidente de los hosteleros cree que es urgente que lleguen ya las ayudas del Govern y del Gobierno e insiste en que haya un plan de rebajas fiscales para muchos impuestos que siguen pagando los empresarios pese a tener los locales cerrados. «Las pérdidas en la hostelería son millonarias», afirma Robledo.

Los empresarios piden al Govern que permita ya la apertura del interior de bares y restaurantes ya que un 70 por ciento del sector no tiene terraza, por lo que está obligado a permanecer cerrado.

La intención del Govern es la contraria a la petición de Robledo. Francina Armengol quiere prolongar el cierre de los interiores mucho más allá del estado de alarma, que finaliza en dos semanas, el próximo 9 de mayo. El Govern no quiere asumir el riesgo de abrir los interiores, que aumenten los contagios y Balears deje de estar en verde para los mercados emisores. Perder la temporada es algo que ni se plantea el Ejecutivo, de ahí que las restricciones continuarán mientras el Govern lo considere oportuno.

El Ejecutivo espera poder aumentar en breve el ritmo de vacunación con la llegada de la vacuna Jansenn, que solo requiere una dosis. Hasta la fecha se han administrado 289.791 dosis. Ya hay 218.289 personas de las islas con al menos una dosis y otras 71.502 están totalmente inmunizadas. La Conselleria de Salut espera a la decisión del Consejo Interterritorial de Salud para ver qué hace con la segunda dosis AstraZeneca a quienes ya han recibido la primera.