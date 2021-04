Daniel Ruano: «El eCommerce no es un riesgo, es una inversión totalmente validada»

El director Ejecutivo de Foto Ruano Pro, Daniel Ruano, estará presente en la cita virtual del próximo 19 de abril con motivo del webinar que ha organizado Ultima Hora en el que se destacarán las ventajas de la digitalización y del eCommerce, un modelo de negocio que se ha visto acelerado a raíz de la pandemia.

— Es una empresa con mucha historia ¿fue difícil para Foto Ruano dar el salto a la digitalización y venta online?

— Pues un cambio como estos nunca es fácil. Nosotros lo tuvimos claro relativamente rápido, somos una empresa con espíritu joven, vemos cuáles son nuestras necesidades como usuarios y vimos que el futuro estaba allí. Después de probar con varias empresas que nos llevaban desde fuera, vimos que la clave era tener a alguien dentro, que viviera el día a día y que se apoyara para ciertas cosas en empresas especializadas.

— ¿Cuáles son las principales ventajas que ha visto reflejada la marca desde que apostó por esta vía de negocio por internet?

— Nuestra visibilidad, ya no sólo local sino también en el resto de España. La facilidad de que la gente vea lo que tienes, lo que vendes, etc., hace que no tengan la sensación de perder el tiempo yendo de un lado a otro lado sin que nadie tenga ese producto ni le puedan dar una ayuda de forma rápida, cuando otros partners online sí lo hacen.

— ¿Qué servicios ofrece Foto Ruano a través de su venta online?

— Los mismos prácticamente que en tienda física. Venta de material, asesoramiento, préstamo de material, formación, etc.

— ¿Qué consejos daría a una empresa que está pensando en introducirse en esta modalidad?

— Que no es un riesgo, sino que es una inversión totalmente validada. Eso sí, hay que ser conscientes de que también trae consigo mucho trabajo, y que si decide montarlo es para estar encima del proyecto y dedicarle recursos y esfuerzos para que funcione.

— Usted será uno de los ponentes de la próxima cita en el webinar sobre eCommerce de Ultimahora.es el próximo 19 de abril, un encuentro virtual donde el tema principal será la importancia de la digitalización y la venta online. Sin desarrollar los puntos, ¿qué aspectos tiene pensado comentar en la cita?

— Comentar nuestras vivencias con clientes de fuera, que sin ser una tienda online, nunca habríamos tenido. También, intentaré reflejar cómo para las marcas no eres solo la tienda de barrio o ciudad, sino que cuando pasas la barrera de la digitalización te conviertes en mucho más. Es toda una apuesta.

— Finalmente, ¿qué opinión le merece esta propuesta que pone en marcha el editorial?

— Me parece una propuesta actual y que seguro que interesa a muchos de vuestros lectores que tengan comercio; también pienso que servirá para que aquellos que estén más parados, o tengan una actitud más conformista, reaccionen antes de que se conviertan en un negocio obsoleto o desaparezcan.

— Desea añadir alguna cosa…

— Desde Foto Ruano, tenemos muchas ganas de empezar y aportar todo el valor que podamos a esta iniciativa que mostrará y dejará claro que la digitalización se ha adelantado y ha llegado para quedarse.