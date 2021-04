Isabel Vicens, ganadora del III Premio Mujer Agro 2021

Esta mañana en Mercamadrid se han celebrado los III premios nacionales Mujer Agro 2021 bajo el lema 'la igualdad es una tarea de tod@s'. En esta tercera edición el certamen recoge las iniciativas más relevantes en el mundo agrario en España que se hayan destacado por trabajar por la igualdad.

Estos premios también pretenden ser un homenaje e impulso a la labor de mujeres y hombres que en esta crisis sanitaria han estado y están en primera línea apostando por servir al consumidor.

Del total de 19 proyectos presentados, en las cinco candidaturas que componen estos galardones: Mujer, Emprendimiento, Empresa, Hombre y Juventud, el jurado, compuesto por preminentes personalidades del sector agrario en España, ha reconocido la trayectoria de Isabel Vicens en el mundo agrario con el Proyecto Agromallorca como merecedor del galardón a Mujer AGRO Emprendimiento.

Se ha valorado su liderazgo en la gestión durante la pandemia de las cajas de verduras y frutas a domicilio (conjuntamente con Camp Mallorquí y Cooperativa de Sóller), su apuesta por la economía circular las cadenas hoteleras y Tirme en el reciclaje de desperdicios alimentarios para generar compost, su apuesta por la formación integral de sus trabajadores, políticas de igualdad y empoderamiento de la mujer, su participación y ayuda en ONG’s locales e internacionales,....y casi 40 años de esfuerzo y compromiso con la agricultura, el campo, sus gentes y en especial de la 'Tomàtiga de Ramallet' de la que es la máxima productora y una embajadora entusiasta del emblemático producto mallorquín.

En palabras de Isabel Vicens este premio “este premio me hace muchísima ilusión y me da más más fuerzas y ganas aun de seguir con el trabajo del día día", asimismo prosigue Vicens “también me gustaría que sirviese para visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo agrícola".

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears, Mae de la Concha ha querido felicitar a Isabel Vicens contactándose en directo a través de la pantalla y agradeciendo a Isabel su compromiso con el campo y con el papel de la mujer en el sector. Isabel Vicens ha compatibilizado su labor profesional en Agromallorca con su participación en el asociacionismo agrario, siendo durante 12 años presidenta del Consell Regulador de Producció Integrada de les Illes Balears, miembro de la Junta rectora de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears, impulsora y miembro de Unió de Pagesos,…por lo que su reconocimiento ha generado numerosas felicitaciones en el sector profesional e institucional agroalimentario balear.