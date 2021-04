Campos dice que la decisión de no firmar el pacto «Tots Junts» es suya y no de Madrid

Los partidos políticos con representación en el Parlament, salvo Vox, han cerrado este viernes el pacto «Tots Junts», promovido por la Fundación Familia Forteza-Rey, para trabajar de manera unánime, en colaboración con empresarios y sindicatos, para salvar a Baleares de la grave crisis económica y social generada por la pandemia de la covid-19.

Jorge Campos ha aclarado en sus redes sociales que la negativa de Vox a sumarse a esta iniciativa ha sido decisión suya y no de Madrid, como se había asegurado en un primer momento. «La Dirección Nacional de Vox no me ha impedido ni prohibido participar en este acto. La decisión ha sido mía, adoptada en el seno del Comité Ejecutivo de Vox Baleares y órganos competentes del partido», ha afirmado.

«Al igual que no participamos en los planes fracasados de Armengol, tampoco lo haremos cuando los disfrazan como propuesta de la sociedad civil en actos como el de hoy», ha asegurado en sus redes sociales.

1.- No podemos firmar un documento que recoge puntos de la llamada Agenda 2030, incluye veladamente la obligación de vacunarse, defiende el actual sistema autonómico disgregador e insostenible, o asume la errónea dicotomía salud-economía, entre otros puntos similares al... ? Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) April 9, 2021

