Joan Carles March: «Es necesario ampliar los colectivos de pacientes crónicos que deben recibir la vacuna ya»

El plan estratégico de vacunación contra la COVID-19 en España ha priorizado la inmunización de determinados colectivos, lo que ha supuesto que durante unos meses haya quedado en el limbo todo esos grupos de ciudadanos considerados de alto riesgo frente al coronavirus por ser pacientes con enfermedades crónicas. Este viernes, cuatro meses después de que se iniciara en el país la campaña de vacunación, el Gobierno anunció las conclusiones de la revisión del plan y que pasa por dar prioridad a las personas con determinadas patologías. La rectificación llega, «pero tarde», opina Joan Carles March, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y no dando cobertura a todos los grupos de crónicos a los que debería vacunarse ya.

March ha sido una de las voces expertas que se han manifestado durante estos meses contrarias a que pacientes oncológicos, o de diálisis, entre otros, se encontraran sin fecha para su protección. El Gobierno ahora lo ha subsanado solicitando vacunación 'urgente' para 366.336 pacientes con cáncer, con tratamiento renal, trasplantados, con VIH o inmunodeficiencia primaria, además de las personas con síndrome de Down de más de 40 años. «Ha sido un error. No se ha priorizado durante todo este tiempo el riesgo asociado a tener COVID-19 por ser paciente crónico. Hay que ir con mucho tiento, no se puede tener a grupos con riesgo descritos y no vacunarlos», valora Joan Carles March, quien alerta, además, de que «no están todos los que son. Es decir, es necesario ampliar el número de colectivos dentro de los pacientes crónicos que deben recibir la vacuna ya».

March comparte que hecho llegar directamente al Ministerio de Sanidad dicha reivindicación. «Sabemos que la mortalidad es mayor a partir de los 65 años y se ha vacunado a algunos colectivos profesionales, considerados esenciales, por delante de ellos; esto lo que sí ha permitido, porque es más fácil, es aumentar los números de vacunación. Es duro, pero no se pueden poner los números por delante de las personas».

Han sido muchos los profesionales sanitarios y asociaciones que han reclamado la vacunación para este grupo de población de alto riesgo por padecer enfermedades crónicas. «En el plan de vacunación se habla de la importancia de las personas vulnerables. Mientras se dice eso se hace lo otro. La realidad es que el plan de vacunación es abierto, pero no a la hora de ponerlo en marcha», opina.

Flecos sueltos

Joan Carles March ha cuestionado, además, que el plan deje determinados flecos sueltos, como sucede con los cuidadores de mayores. «No debería depender de las decisiones de cada comunidad autónoma la inmunización de las personas que cuidan a los ancianos. Cuando vacunas al mayor también debes vacunar a la persona que le atiende, que está con él continuamente. Hay que tratarlo como una unidad».