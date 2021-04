Guía para la Semana Santa en Baleares: movilidad, horario de la restauración y con quién se puede quedar

Baleares afronta un año más una Semana Santa marcada por las restricciones. Las medidas para estas fechas entraron en vigor el viernes 26 de marzo y se mantendrán hasta el 11 de abril con el objetivo de evitar un aumento de contagios. Pero, ¿qué se puede hacer exactamente?

En movilidad, Baleares está cerrada al resto de España pero permite los viajes entre islas durante la Semana Santa. Con el cierre perimetral, es necesario acreditar un motivo de causa mayor o trabajo para entrar y salir de la comunidad autónoma. Eso sí, con carácter general «se deben evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios».

Respecto a la restauración, el pasado viernes entró en vigor la prohibición de servir en el interior de bares y restaurantes en Mallorca, que se mantendrá hasta el domingo 11 de abril incluido. Las terrazas, que reabrieron el 2 de marzo, podrán seguir con su actividad. En el exterior el aforo es del 50 % y las mesas tienen que ser de cuatro personas con un máximo de dos núcleos de convivencia. El cierre se mantiene a las 17 horas. En Ibiza el interior de la restauración también se mantiene cerrada. En cuanto a los hoteles, también tienen que cerrar el servicio de bar a las 17 horas y solo pueden servir cenas hasta las 22 horas.

La vida social también sufre importantes restricciones estos días. Las reuniones familiares en espacios privados solo podrán tener la participación de miembros de un único núcleo de convivencia. Se contemplan excepciones como visitar a personas mayores que necesiten cuidados, que los padres separados puedan visitar a los hijos con los que no conviven y que las parejas no convivientes se puedan ver.

Y si hace buen tiempo, el acceso a las playas está permitido, pero permanecerán cerradas por las noches. El uso de la mascarilla en playas y piscinas no será obligatorio en Baleares si hay distancia de seguridad durante las fiestas de Pascua; no obstante, sí una persona va a la playa con otra que no es de su grupo de convivencia sí tiene que utilizarla. Cabe recordar que no pueden reunirse más de seis personas, pertenecientes a dos núcleos de convivencia.

En el deporte se permiten la práctica y un máximo de tres entrenamientos semanales de deportes de equipo y de contactos, con posibilidad de contacto físico a deportistas federados a partir de 6 años. Y se permiten las competiciones de deportes de equipo y de contacto exclusivamente para deportistas federados a partir de 12 años, pero solo se podrá competir en el ámbito insular.

Por último, se mantiene la limitación del derecho de movilidad en horario nocturno desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.