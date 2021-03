El doctor de la UIB Pau de Vílchez Moragues, galardonado con el premio a la mejor tesis en Derecho ambiental 2020

El doctor y profesor de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pau de Vílchez Moragues ha sido galardonado con el premio Josep Miquel Prats Canut a la mejor tesis doctoral en Derecho ambiental 2020.

El premio lo otorga el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

A partir del estudio comparado de casi una veintena de casos en todo el mundo, en los que individuos o ONG han denunciado a sus gobiernos por inacción climática, la tesis del doctor De Vílchez concluye que los Estados están obligados a tomar medidas para combatir el cambio climático.

De acuerdo con su tesis, esta obligación deriva de la interacción de diversas normas que han suscrito la mayoría de países, tales como el respeto de los derechos humanos, los principios de Derecho ambiental, así como los tratados internacionales sobre el clima, como el Acuerdo de París de 2015. Según De Vílchez, es muy significativo que cada vez más tribunales condenen a sus gobiernos por no hacer lo suficiente para luchar contra el calentamiento global.

El doctor Pablo de Vílchez Moragues defendió su tesis en octubre de 2020, con el título 'Domestic climate litigation: an Empirical approach to the international obligation of states to tackle climate change', que dirigió la catedrática de la UIB María Rosario Huesa Vinaixa, y obtuvo la puntuación de 'cum laude'.

El doctor De Vílchez es subdirector del Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la UIB (LINCC), así como presidente del Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio Climático de Baleares.

El jurado de los premios también ha premiado la tesis del doctor Jorge Galán Sosa, de la Universidad CEU San Pablo, titulada 'La regulación del autoconsumo de energía eléctrica: Propuestas de Mejora a partir de un estudio comparado' y dirigida por la doctora Marta Villar Ezcurrai.