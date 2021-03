El aforo limitado marca los actos de Semana Santa en Palma

Los actos religiosos de la Semana Santa palmesana van a limitarse este año a los programados en la Catedral de Mallorca y los de algunas cofradías de Palma, que volverán a quedarse sin participar en las procesiones, porque así lo ha determinado el Obispado de Mallorca.

A través de un mensaje por Youtube, Sebastià Taltavull, ha animado a los cofrades y al resto de la comunidad cristiana a participar en las celebraciones litúrgicas cumpliendo con la normativa sanitaria y a «vivir a fondo el sentido» de estos días. Por este motivo, invita a ayudar a quienes más lo necesitan en este tiempo en que, por segundo año consecutivo, no se pueden celebrar las tradicionales procesiones.

Las restricciones que entraron en vigor el pasado viernes, limitan en un 50 por ciento el aforo de los templos y también se han adelantado los horarios de las misas para respetar el toque de queda.

Misa de las cofradías

Este sábado la misa de las cofradías y la exposición de estandartes dio comienzo oficial a los actos de la Semana Santa. En este sentido, la Catedral de Mallorca acogió la misa del Viernes de Dolores, presidida por el obispo Taltavull. Por la mañana, representantes de todas las cofradías de Palma depositaron sus estandartes en las capillas laterales de la Seu. El oficio se celebró en castellano.

El obispo aprovechó la misa para mostrar su visión de la Semana Santa y como vivirla desde un prisma católico. «Tenemos que hacer que esta semana sea santa a todos los niveles. Que esa expresión de una relación con Dios y la escucha de la Palabra sea de una conversión auténtica. La sociedad tendría que escuchar algo que le llene de sentido su vida, que le llene de esperanza y que le abra el corazón a Dios para que descubra que su vida no es lo único que ven sus ojos o palpan sus manos, sino que, realmente, es lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón», manifestó Taltavull.

La Hermandad de Humildad y Paz celebró este viernes su misa cofrade en la iglesia castrense de Santa Margarita de Palma. Al acto asistió la junta, con su presidente, Paco Almuedo, y numerosos hermanos. La imagen de la Virgen de la Paz estuvo en el presbiterio y las figuras del paso de misterio fueron colocadas en la capilla del Cristo de la Humildad. Foto: MIGUEL ANGEL CAÑELLAS

Actos

Este domingo, a las 10.00 horas, la Catedral será escenario de la bendición de ramos y palmas y acogerá la misa de la Pasión del Señor. Por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará un Vía Crucis. La eucaristía del Jueves Santo, día 1 de abril, será a las 18.00 horas, al igual que el Viernes Santo, día 2 de abril. El Sábado Santo habrá Vigilia Pascual, que se celebrará las 19.00 horas y el domingo de Pascua, se ha programado la Procesión del Encuentro y misa a las 10.15 horas.

El 'Davallament de la Sang', el Miércoles Santo, no se celebrará este año según confirmó a Ultima Hora el prior de la Anunciación (la Sang), Lluc Riera. «No lo podemos hacer –señala– porque este día se congrega una multitud. No habrá procesión ni se podrá besar la venerada imagen. No obstante, este día y los demás días de la Semana Santa, como es habitual, la iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. Recomiendo no venir este día para evitar aglomeraciones».

María del Mar Mus Ventayol, presidenta de la Hermandad de la Santa Caridad de Palma. Fotos: A.Estabén

Nuevo paso

El Domingo de Ramos, en la iglesia de la Merced, la Antigua Cofradía Sacramental de Nuestra Señora de Belén, Hermandad Penitencial de la Santa Caridad y San Junípero Serra, vivirá con emoción el acto de bendición de su nuevo paso, Negaciones de San Pedro.

La presidenta, María del Mar Mus, explicó que «todos los hermanos nos sentimos muy emocionados por ver realizado uno de nuestros proyectos. Este paso consta de seis imágenes, aunque en esta ocasión faltará una. El conjunto detalla el momento en que Jesús sale de la casa de Anás apresado por dos guardias judíos; la mujer que acusa al apóstol Pedro y él lo niega antes de que cante el gallo. Dichas imágenes son obra del imaginero Ramón Martín de El Viso del Alcor (Sevilla)».

María del Mar Mus destacó que «el paso de misterio, es obra de Domingo García Espejo, realizado en madera de cedro brasileño y con cartelas estucadas en oro fino. Su tamaño es de 235 por 485 por 60 cm de altura de canastilla y 65 cm. Tallado a mano de estilo barroco curvo calado, bajo, medio y altorrelieve, su peso es de aproximadamente 1.100 kilos».

La ilusión p or los confites tendrá que esperar

Y ya van dos. Dos años en el que no van a poder salir las procesiones de Semana Santa en Palma, motivo de penitencia y de ilusión para los monaguillos, que incansables, ayudan a controlar la cera, reparten estampas y sobre todo, confites. Una costumbre ancestral en Palma. Por cierto, que este producto, en sus dos tamaños, apenas se encuentra este año en las pastelerías.