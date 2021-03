El Govern considera «terrible» que haya partidos en las Islas que no hayan votado a favor de la convalidación del Decreto de Ayudas propuesto por el Gobierno. «Va en contra de los intereses de Baleares», sostienen fuentes del Consolat de Mar. No obstante, han precisado que lo importante es que realmente llegarán 1.000 millones de euros para las empresas de Baleares.

Desde el Ejecutivo autonómico han sido especialmente críticos con el PP y han precisado que si los populares realmente querían defender los intereses de los ciudadanos de las Islas deberían haber votado a favor en el Congreso de los Diputados del real decreto ley para garantizar que los 1.000 millones de ayudas llegasen a las empresas de Baleares.

Por ello, se han mostrado muy críticos con la gestión realizada por el presidente del PP balear, Biel Company, ya que aseguran que al no haber conseguido el PP vote a favor en el Congreso de los Diputados se pone en peligro que el dinero llegue a Baleares. «O votas a favor o no sirve de nada», han reiterado. Cabe recordar que Company llamó a Casado para pedirle que no votase en contra de estas ayudas, porque son muy importantes para Baleares. Las comunidades gobernadas por el PP son muy críticas con el reparto de estas ayudas, ya que consideran que Baleares y Canarias son las más beneficiadas.

Desde el Govern precisan que han pedido a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que voten a favor de las ayudas, no sólo al Partido Popular. La CAEB también ha pedido el voto favorable de todos los partidos de las Islas con representación en el Congreso.