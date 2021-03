CAEB y Pimem acusan al Govern de ser «incapaz de controlar las calles»

CAEB y PIMEM han acusado este martes al Govern de ser «incapaz de controlar las calles» y han tildado de «drástica e injustificada» la medida de cerrar de nuevo el interior de bares y restaurantes a partir del próximo viernes como consecuencia del aumento de contagios.

Las dos patronales han indicado en un comunicado conjunto que «una vez más se vuelve a aplicar toda la fuerza contra el sector más afectado de este pandemia, el de la restauración, ya que las autoridades no son capaces de poder controlar ni las calles, ni las playas, ni los botellones y mucho menos las fiestas privadas en interiores y, una vez más, toman la decisión más fácil para ellos, que es volver a prohibir lo que habían autorizado el pasado 15 de marzo y los afectados somos siempre los mismos».

En su comunicado tras conocer los planes del Govern, la CAEB y PIMEM han explicado que el sector de la restauración, «había hecho un esfuerzo enorme para adecuar los locales a las medidas impuestas, además de realizar la compra de género que, previsiblemente, se le daría salida con la ampliación de poder consumir en el interior de los locales, y todo esto vuelve a ser un gasto, ya que no se va a poder aprovechar, dejando a muchos establecimientos sin posibilidad de darle salida».

Las patronales de la Restauración han destacado que «no es aceptable este cierre del interior de los establecimientos ya que muchas familias llevan desde el mes de diciembre sin ingresar ni un solo euro y la desesperación de autónomos y pequeños empresarios es total».

Por ello, las patronales han reclamado que «ya que se cierra el interior de los locales se permita un 100% de aforo en las terrazas, para que los que puedan abrir lo hagan de una forma digna y con un mínimo de actividad y los locales que no tienen terrazas puedan abrir el interior, al menos, con un mínimo del 20% de su aforo».

Además, han pedido que «los 17 municipios que no tienen ningún caso de COVID-19 activo no tengan que pagar los platos rotos, ya que entendemos que por culpa de algunas zonas de Palma que son más difíciles de controlar, no tienen porqué cerrar sus interiores los municipios que están sin casos o con casos muy puntuales».

También las patronales de la Restauración han advertido que «la puntilla para el sector sería que la próxima semana, en la reunión con los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, se decidiera subir el 3’5% el Convenio Laboral».

«Esto acabaría de hundir al sector, por lo que pedimos a los sindicatos un acto de responsabilidad por su parte para que consideren el congelar el Convenio para este año, porque nos veríamos obligados a descolgarnos de esta Mesa de Diálogo», han advertido las dos patronales.

Por su parte, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha señalado ante las nuevas restricciones que suponen «un mazazo» para el sector, y ha exigido acelerar al máximo la llegada de las ayudas directas. «Ahora es más necesario que nunca», ha manifestado.

Asímismo, ante el confinamiento perimetral de cada una de las islas de Baleares, Planas lo considera «una medida inadecuada», recordando que los extranjeros sí que pueden desplazarse hasta cualquiera de ellas. Se tendría que poder volar entre islas «con PCR y todas las medidas de seguridad», afirma.

En cuanto al proceso de vacunación, exige celeridad para llegar lo antes posible al mayor porcentaje de la población.

Carmen Planas ha solicitado, una vez más, «responsabilidad» a los ciudadanos en el cumplimiento de las medidas ante el aumento de casos de COVID-19.