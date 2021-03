Alemania revisa este lunes el permiso para viajar a Mallorca por turismo

Puede que los primeros turistas que llegaron este domingo a Mallorca desde Alemania con un viaje organizado sean el reflejo sólo de un espejismo o, por el contrario, el avance sólo de lo que se prolongará hasta la Semana Santa. La presidenta alemana, Angela Merkel, reúne este lunes a los presidentes de los lander para analizar la movilidad del próximo mes, dado el alza de los contagios en el país, algo que decidirá qué ocurre con los permisos para viajar a Mallorca por turismo.

Este domingo TUI transportó a los primeros 1.100 turistas desde que el pasado mes de octubre suspendiera sus conexiones con la Isla por el repunte de casos de coronavirus. Los pasajeros llegaban a Mallorca en medio de las dudas sobre el cierre de fronteras en su país y con la postura de algunas autoridades alemanas contrarias a viajar y solicitando la revocación de la autorización. Ha sido el caso, entre otros, de la presidenta del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, Manuela Schwesig, afirmó en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk que «nadie puede entender que la opción de unas vacaciones en Mallorca vuelva a prevalecer ahora sobre unas en el propio país por razones epidemiológicas». También se posicionó en contra el ministro principal de Baja Sajonia, Stephan Weil: «La decisión del Gobierno federal de levantar el veto de viaje a Mallorca ha sido un grave error», dijo en declaraciones al grupo de medios RND. «Lo mejor sería que el Gobierno federal diera marcha atrás».

La incidencia acumulada en Alemania volvió a repuntar este domingo, una tendencia clara al alza que ya supera el registro de los 100 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes; y que fuerza este lunes a tomar decisiones respecto a las restricciones. El Gobierno alemán tiene previsto que el confinamiento actualmente vigente por el coronavirus se mantenga durante el mes de abril, según un borrador del documento que se presentará a los estados federados. El texto no prevé ningún tipo de alivio de las restricciones, plantea además desplazamientos para vacunaciones y «vacaciones de bajo contacto» dentro de cada estado federal.

La decisión del Gobierno alemán se conocerá esta jornada, pero en el país, como pasa en las Islas, no se entiende que un alemán pueda viajar a Mallorca, pero no pueda hacerlo a otros puntos del país. La misma paradoja se da en España ya que los ciudadanos de otras comunidades autónomas no podrán volar a Mallorca ni siquiera a ver a sus familiares, pero sí podrán llegar viajeros procedentes de Alemania.