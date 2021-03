Àngels Barceló: «En este país la política se lo lleva todo por delante»

La periodista Àngels Barceló inició su carrera a los 20 años. Ha pasado por Catalunya Ràdio, TV3 o Telecinco y, desde 2005, está en la Cadena Ser. Este viernes presentará el ‘Hoy por hoy’ desde el Palau de Congressos.

Recuerdo que cuando las camisetas verdes ya dirigió el programa desde Mallorca. No es la primera vez...

—Nos gusta venir a Mallorca cuando hay actualidad informativa. El programa de mañana [hoy] se enmarca en una gira por España y es más lúdico y festivo, pensando en el futuro. Recuerdo que en aquel programa que usted mencionaba vino Bauzá, pero sobre todo la actitud de los espectadores, que protestaron dándole la espalda. También vine por la riada de Sant Llorenç.

Y esta vez dice que viene a hablar del futuro de las Islas. Habrá visto que no hay turistas.

—Dimos una vuelta y vimos una gran cantidad de hoteles cerrados, y venimos en vigilia de Semana Santa, con el cierre perimetral. Los de aquí no podemos movernos y los de fuera sí pueden venir. Para mí es una curiosidad. Le preguntaré al respecto a la presidenta.

¿Cómo ha afectado al periodismo radiofónico la pandemia?

—Pues creo que mucha gente se ha reconciliado con la radio, sobre todo durante el primer confinamiento, y a otra la ha ayudado a redescubrir la radio. Otra cosa es el periodismo en general. La pandemia ni nos ha hecho mejores ni nos ha ayudado a estar más unidos. La polarización que hay en la calle a raíz de la gestión de la crisis sanitaria se ha trasladado a los medios de comunicación, y en un tema como éste, que hay que ser especialmente riguroso y poco amarillista con la información, pues creo que no todos lo han entendido.

Antes hablábamos de contagios y restricciones; ahora volvemos a hablar de política, que parece que lo barre todo.

—Ha arrasado con la realidad, con los temas que preocupan a la gente. Hace poco, por un reportaje sobre los inicios de la crisis sanitaria, me escuchaba informando de los muertos, y recuerdo que cada vez que leía la cifra me sentía mal. Ahora lo hemos normalizado: ayer 200 y pico, mañana quizás 300... Lo llevamos casi al final porque la política ha acabado con lo importante. Pero así es este país: no hay debates ni análisis que duren más de cinco minutos: la política se lo lleva todo por delante.

También se ha hablado mucho del conflicto con Catalunya. ¿Cree que es posible un retorno al autonomismo?

—Creo que con el gobierno que parece que saldrá de estas elecciones (Esquerra, Junts y CUP), no, como tampoco era posible con el ejecutivo anterior. Había gente que observaba que en Esquerra están los pragmáticos, pero no es así, a última hora siempre les han temblado las piernas y no romperán con el independentismo radical. La prueba es que Esquerra no ha explorado otras posibles alianzas. Creo que es imposible regresar al autonomismo y a la normalidad; creo que será más de lo mismo.

¿Entonces?

—Este es el problema: ¿entonces? A nivel político no se gestiona, no se gobierna. Soy muy pesimista con lo de Catalunya.