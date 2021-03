La oposición celebra las ayudas de Madrid, pero no se fía «de la letra pequeña»

Los principales grupos de la oposición en el Parlament –PP, Cs, PI y Vox– mostraron este sábado su satisfacción ante el anuncio de que el Gobierno central destinará casi mil millones de euros en ayudas directas a las empresas de las Islas afectadas por la COVID-19 en su cuenta de resultados.

Se trata de un plan de rescate económico sin precedentes del que podrán beneficiarse decenas de miles de empresas y autónomos. Sin embargo, todos los dirigentes políticos expresaron sus reticencias respecto a las condiciones para el reparto.

El presidente del PP balear, Biel Company, señaló en primer lugar que «por primera vez Madrid ha cumplido con Balears, había que compensar la situación de una de las comunidades más castigadas por la crisis».

El dirigente conservador no ocultó sus cautelas «porque habrá que ver qué dice el BOE» sobre las condiciones para la asignación de las ayudas que, en todo caso, considera que «con ser una buena noticia, el dinero llega tarde para muchas empresas que no han sobrevivido. No se puede hablar de milagro, nosotros ya pedimos un plan similar en abril del año pasado». Por último, Company recordó que los fondos estatales «los puede ampliar el Govern y debe hacerlo».

Solución estructural

El diputado de Proposta per les Illes Josep Melià calificó de «buena noticia» la llegada del rescate a las empresas de las Islas. Matizó que «ya era hora de que se ayude a quien más lo necesita» y habrá que ver qué dice la letra pequeña». El político regionalista indicó también que «no hay que dejarse deslumbrar por estas ayudas, es una anécdota respecto a los millones que cada año ha aportado Balears al Estado. Nosotros, desde el PI, lo que reclamamos son soluciones estructurales».

El coordinador de Més, Antoni Noguera, destacó «el reconocimiento de la insularidad» como primer paso del Gobierno y pidió «celeridad» en las ayudas.

Demasiado tarde

La coordinadora de Ciudadanos en Baleares y portavoz en el Parlament, Patricia Guasp, también consideró un «anuncio positivo» la inclusión de Balears en los planes de ayuda, aunque matizó que «nosotros hace tiempo que los veníamos pidiendo, eran una demanda generalizada del sector empresarial de las Islas».

La dirigente de Cs admitió que las ayudas directas «son la mejor fórmula para reactivar la economía», y enfatizó que, desde su punto de vista, «llegan un poco tarde».

Guasp reconoció que está «preocupada» por cómo se gestionarán estos fondos. El Govern se tiene que comprometer a que llegarán cuanto antes; las ayudas tienen que ser inmediatas, ya que las empresas no pueden más».