Algo tan brutal como una pandemia solo se vive una vez cada cien años. Hay quien compara su impacto en la vida de las personas al de una guerra, en el sentido que tras su paso nada vuelve a ser igual. La marca del coronavirus en nuestros mundos particulares, una huella que empezó a fraguarse de forma generalizada ahora hace un año con el histórico decreto del estado de alarma en España, ha sido –y sigue siendo– transversal. La conmoción generada por la COVID no entiende de clases sociales o de niveles de riqueza, pues a todos atañe en mayor o menor medida, de una forma u otra.

Con motivo del aniversario de la declaración del estado de alarma en nuestro país Ultima Hora lanzó un llamamiento en las redes sociales para rememorar este año trascendental dando protagonismo a la voz de los lectores. De este modo se sitúa el foco en las personas que han vivido y sufrido en sus carnes los rigores de unos tiempos difíciles. Tiempos en los que la incertidumbre y la esperanza han chocado a diario.

Así se han expresado algunos de los seguidores de Ultima Hora en Instagram respondiendo a la pregunta: «¿Qué recuerdo de la pandemia guardas para toda la vida?»:

El llamamiento a los lectores también se produjo en el resto de perfiles en redes sociales, Facebook y Twitter, donde miles de seguidores interactúan a diario con las informaciones de Ultima Hora.

Esta es la transcripción y algunos de los mensajes más destacados entre los cientos que estos pasados días han aportado los miembros de la comunidad para dar forma a este homenaje colectivo:

Ver que el mundo se paraba y la naturaleza revivía. Cuando salimos, ver el mar tan limpio, fue algo que me impactó.

Sedi Behvarrad

La tristeza en todos los sentidos, ver los negocios cerrados, la gente sin rumbo y caras triste, impotencia, incertidumbre y las mentiras de parte de los dirigentes.

David Frau

Estar trabajando con el miedo en el cuerpo y tener que tranquilizar a la gente.

Cynthia Barreto

El primer aplauso en los balcones. Paseando a mis perros se me caían las lagrimas.



Fina Pérez

Ver cómo entró la primera persona en Son Llàtzer por la COVID-19. Y posteriormente el infierno vivido dentro del hospital.

Mateo Durán

No poder despedirme de un familiar tras su fallecimiento.

Serena Digon

Que mi bebé aprendió a andar y solo podía andar en casa. Se le quedaron los zapatos pequeños y no teníamos más. Y no había ni zapaterías infantiles abiertas ni reparto, por lo que tuve que recortarles la punta e iba con sus deditos por fuera. Guardo esos zapatos para cuando sea mayor. Es un recuerdo agridulce pero me genera una sonrisa, pues a pesar de todo estábamos sanos y él crecía ajeno a todo lo que estaba pasando en el mundo.