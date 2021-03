Rodrigo Royo, vicepresidente del Partido de Autónomos: «Nadie representa a los autónomos, no queremos un país de funcionarios»

Bróker inmobiliario y fotógrafo, Rodrigo Royo es vicepresidente de una nueva formación política nacional, Partido de Autónomos, que a nivel balear cuenta con un centenar de afiliados. Aspiran a presentarse a las elecciones andaluzas.

¿Por qué crean ahora esta formación política?

—Creemos que no hay un partido que represente la voz de los autónomos y las pymes. Lo hacen de palabra pero no de hechos. Ya ha habido varias iniciativas para crear partidos a nivel nacional pero nunca han tenido el impacto que estamos teniendo nosotros, gracias a las redes sociales y la pandemia. Trabajamos por una España unida, próspera y emprendedora. No queremos una sociedad de empleados públicos.

¿Tienen alguna relación con La Resistencia Balear?

—Nos hemos solidarizado con la indignación de los compañeros con negocios cerrado. Hemos pasado momentos muy difíciles y las ayudas del Gobierno no llegan. Pero no estamos de acuerdo con las movilizaciones a pie de calle no autorizadas porque no podían garantizar la seguridad de los asistentes y no estaban autorizadas por la Delegación del Gobierno.

¿Le parecen suficientes las ayudas a sectores productivos?

—Se agradece la ayuda de Francina Armengol de hasta 3.000 euros por negocio, pero no es suficiente. Llega tarde. Se están cerrando muchos negocios porque ya se han quedado sin ingresos ni ahorros. Nos siguen cobrando el alquiler y las cuotas de la seguridad social. Un empresario precavido puede tener ahorros para unos meses pero, ¿para un año?

¿Qué medidas proponen?

—No entendemos cómo Pedro Sánchez tiene un Gobierno con 22 ministerios y se gastan 400 millones en el Ministerio de Igualdad, donde el dinero sale pero no retorna. Se prioriza eso en lugar de ayudar a los autónomos, el sector más importante del país. No entendemos cómo no se dan fondos para vacunar frente a ministerios innecesarios.

Mientras tanto, opina que pagan demasiados impuestos.

—Si desgravásemos más, el dinero circularía. Está mejor en manos de particulares. El sector público se gastó millones en material sanitario a precios desorbitados con compras opacas.

¿Cuál es su objetivo político?

—Queremos defender y priorizar los derechos e intereses de los autónomos. Fomentar la iniciativa privada, que no te cueste la vida ni el patrimonio. Queremos un sector público profesional, eficiente y sin adoctrinamiento. Proponemos reducir el exceso de funcionarios y el despilfarro de nuestros impuestos. El dinero está mejor en manos de la gente.

¿Qué opina de los autónomos de empresas como Glovo?

—No es el mejor ejemplo para ser un emprendedor.

¿Izquierdas o derechas?

—Tenemos cierta neutralidad ideológica pero iremos tomando conciencia de nuestra identidad.