Incidencia acumulada por zonas básicas de salud de Mallorca

Porto Cristo-Manacor es la zona básica de salud que tiene la incidencia acumulada a 14 días más elevada; exactamente de 145,28 casos positivos por cada 100.000 habitantes, según la información que ha sido facilitada este miércoles por parte de la Conselleria de Salut. Cabe recordar que la ciudad de Manacor ya estuvo confinada perimetralmente en otoño.

Le siguen las zonas sanitarias de Llevant (Son Servera y Sant Llorenç), Valldargent y Son Gotleu, las dos últimas en Palma. Al final de esta noticia puede consultar la tabla completa con la incidencia acumulada a 14 días por zonas básicas de salud, los contagios que han sido notificados este 10 de marzo y desde el inicio de la pandemia.

Cabe destacar que ninguna zona básica de salud de la Isla se encuentra actualmente en riesgo alto de contagios; sólo cinco tienen una incidencia acumulada a 14 días superior a 100.

El 51,1 % de las zonas básicas de salud se encuentran en riesgo medio de contagios, mientras que el 26,6 % están en riesgo bajo y el 22,2 % en la denominada como 'nueva normalidad'.

La directora general de Salut Pública, Maria Antonia Font, ha informado que las restricciones se aplicarán también por zonas sanitarias, aunque eso no implica que si fuese necesario no se puedan hacer por islas como hasta ahora. En el caso de conocerse el punto exacto (un lugar de trabajo, etc.), se cerrará este espacio concreto.

Salut está vigilando especialmente las zonas básicas de salud que tienen las incidencias acumuladas más elevadas, pero actualmente no contemplan aplicar medidas restrictivas en estas zonas «porque son muy pocos casos» y «están controlados». Además, Font ha asegurado que la cadena de transmisión se ha cortado.