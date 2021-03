Salud propone subir el complemento de productividad variable a los sanitarios

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament que su departamento negociará un incremento del importe destinado a productividad variable para reconocer el cumplimiento de objetivos y el esfuerzo por parte de los sanitarios durante la pandemia.

La consellera, preguntada por la diputada del PP Tania Marí sobre si Salud prevé una paga extra a sanitarios por su lucha contra la covid-19, ha reprochado a la popular que «quizás» su partido no sabe lo que es pagar este importe al personal por su esfuerzo, porque el PP «no lo pagaba cuando gobernaba».

Gómez ha señalado que esta propuesta de Salud se llevará a la mesa de negociación de los empleados públicos, cuyo planteamiento recoge una cuantía «muy superior a los 2 millones de euros planteada en la enmienda del PP a los presupuestos».

Además, la responsable autonómica de Salud considera que la gestión que hace el PP cuando gobierna en las islas «nunca será comparable» a la que realiza el actual Govern del Pacte que preside Francina Armengol que «no es despedir y recortar, como hizo el PP».

Por su parte, Marí ha rogado a la consellera socialista que deje de «maltratar» al personal sanitario de las islas y que no sustituya una paga extraordinaria por una medalla que «no protege» a este colectivo, ha dicho sobre la concesión de la Medalla de Oro de la comunidad.

«Somos la única comunidad que recorta un 2 %, que no equipara la indemnización por residencia, que dispara las contrataciones eventuales y aumenta la precariedad laboral», ha reprochado Marí, que ha criticado que Salud haya incrementado la plantilla de sanitarios un 6 % desde el inicio de la pandemia, mientras que el Consell de Ibiza (PP), lo ha hecho un 16 %.

Marí ha insistido en que Salud no aplica la subida acordada a nivel estatal y además ha rechazado la paga extraordinaria al personal sanitario en numerosas ocasiones: «hechos y no palabras es pagar y no recortar como hace el Govern en la peor crisis».