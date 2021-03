El colectivo médico ya cuenta en Balears con más mujeres que hombres

No es nuevo pero no deja de llamar la atención: la sanidad en España es de las más feminizadas de Europa desde ya hace al menos tres años y en Balears la cifras acompañan, un 73,9 % de los trabajadores del IB-Salut son mujeres. Pero no sólo eso, en la profesión médica, que históricamente ha estado más masculinizada, el porcentaje de féminas ya asciende al 52,48 frente al 47,52 % de hombres.

El personal del Servei de Salut se divide en sanitario y no sanitario y en todas las categorías predominan las mujeres excepto en la única que escapa a clasificación: personal no sanitario que no está ni catalogado como Formación profesional ni tiene un título universitario. En este caso el 49,06 % son empleadas y el 50.94 son trabajadores.

Siempre se ha reconocido su fuerte presencia en el colectivo de la enfermería, de hecho los colegios oficiales se refieren al grueso de los profesionales como enfermeras, uno de los pocos casos en que esto sucede. Ciertamente, en Balears el 81,8 % de este colectivo es mujer frente al 18,2 % de hombres.

La cifra aumenta entre auxiliares de enfermería donde el 90,72 % son mujeres o entre comadronas con el 95,41 %.

El personal médico es, de todos, el más equitativo en cuanto a porcentaje pero la mujer, vuelve a ser predominante y no deja de ser una tendencia pues, a nivel general, el 66 % de los estudiantes de Medicina en el Estado (dos de cada tres), son mujeres según publica la asociación de Médicos y Titulados superiores de Madrid.

Respecto a la media de edad del personal que trabaja en las instituciones sanitarias, la mujeres tienen una media de 43,7 años mientras que la media masculina es de 44,77.

Crecen los directivos

El personal directivo del IB-Salut creció en 18 personas desde la última legislatura del PP (2011/2014) a cuando entró a gobernar el pacto de izquierdas.

Si bien con el Govern de José Ramón Bauzá había 59 directivos de los que 35 eran hombres y 24 eran mujeres; la siguiente legislatura se incrementaron de forma considerable, sobre todo en los hospitales de Inca, Manacor, Can Misses y Son Espases hasta llegar a tener un total de 77 plazas.

El actual Govern ha mantenido el número de altos cargos con otra distribución y con más mujeres (43) que hombres (34) a los mandos. Así pues en las Islas no sólo se van cambiando las tornas entre todas las categorías profesionales más allá de las de enfermería y sociosanitarias, sino que también las mujeres están accediendo a más lugares de mando rompiendo el famoso techo de cristal.