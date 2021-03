Los guardias civiles de Baleares se vacunarán la semana que viene

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha informado este jueves de que, en el proceso de vacunación a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad, Baleares vacunará la semana que viene a la Guardia Civil en sus cuarteles.

Gómez ha recordado que para este fin de semana serán citadas las personas de 90 a 95 años para ser vacunadas en los centros de salud, en declaraciones durante una visita a la central de coordinación de COVID-19 CCCovid facilitadas por el Govern.

Los mayores de 95 a 112 años, unas 2.600 personas, quedarán vacunados esta semana y prosigue la vacunación a domicilio de grandes dependientes y su cuidador.

Gómez ha explicado Baleares está llevando a cabo «dos campañas paralelas», una con las vacunas de Pfizer y Moderna, y otra con las de AstraZeneca, porque «van a una población diferente», los mayores en el caso de las dos primeras, y menores de 55 años para la de AstraZeneca.

Ha añadido que la Conselleria de Salud trabaja en una aplicación para poder pedir cita como se hace para solicitar consulta en el centro de salud, que se pondrá en marcha «en el momento en que haya muchas vacunas, para poder citar a miles de personas a la vez».

Además se prevé que el polideportivo Germans Escales abra como centro de vacunación masiva también a partir de la próxima semana, tras ser adaptado para ello.

Sobre el proceso de desescalada de las restricciones, dada la situación epidemiológica de Baleares, la consellera ha asegurado que «la evolución de la pandemia ha demostrado que los datos son muy variables».

Ha recalcado que la evidencia científica demuestra que la desescalada «debe ser muy lenta». «Las medidas deben mantenerse como mínimo 14 días, que es el ciclo del virus, y es lo que estamos haciendo en Baleares», ha defendido.

«Estamos bien pero tenemos amenazadas como el 65 % de casos nuevos de variante británica, y el 70 % en Mallorca», ha agregado.

«Que una actividad esté permitida no quiere decir que no sea de riesgo», ha advertido Gómez, que ha pedido a la población que tenga «mucho cuidado».

En cuanto a las medidas que estarán vigentes en Semana Santa, la consellera ha recordado que «quedan dos consells de Govern antes de Pascua para poder adaptar las medidas». Según Gómez, en las mesas de diálogo y contactos constantes, patronales y sindicatos coinciden con la administración en que «vale más una desescalada lenta, poder pasar Pascua bien, y llegar al verano un poco mejor».

Ha explicado que la Ponencia de Salud debatirá este jueves diversas propuestas de medidas que van desde el perimetraje de comunidades, al toque de queda a las 22 horas, reuniones familiares entre 4 o 6 personas, así como la posible recomendación a los estudiantes que estén fuera de que no regresen a sus comunidades.

Sobre esta última propuesta, Gómez ha admitido que si se acuerda se adoptará, pero Baleares ha recalcado al Ministerio de Sanidad que en el caso de las islas, se están haciendo PCR gratuitas a todos los estudiantes de Baleares que quieran regresar. «Tenemos un filtro», ha recalcado sobre esta medida que se implantó en Navidad.

Sobre la limitación de las llegadas de cara a la Semana Santa, Gómez ha reiterado que, dado que «la mayoría de comunidades autónomas plantean el perimetraje, no se podían mover a no ser por razones justificadas según el decreto del estado de alarma».

«Más que que no les dejemos entrar, es que ya no pueden salir de sus comunidades autónomas», ha añadido.