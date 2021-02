Los problemas con el reparto de AstraZeneca dejan en el aire el calendario del mes de abril

Las entregas de la farmacéutica AstraZeneca peligran de nuevo y dejan en el aire el calendario de vacunación para el mes abril. Ése fue uno de los temas centrales que las comunidades trataron en el Consejo Interterritorial de este miércoles y la consellera de Salut, Patricia Gómez, quiso destacar. «Nos preocupa que hayan dicho que llegarán la mitad», dijo. «Parece que la compañía tiene problemas con una planta de producción pero podría utilizar otras». La amenaza queda en manos de la Unión Europea que bregará de nuevo con la compañía para que cumpla el contrato de suministro pero de momento el calendario de vacunación queda en stand by para el mes de abril. «No sabemos la previsión», reconocía la consellera.

Así pues, se va avanzando semana a semana y de momento ya se sabe que a partir del lunes se empezarán a inmunizar a las 2.600 personas mayores de 95 años que hay en Balears y, por otra parte, se realizará un nuevo rescate para las 500 personas que declinaron o no pudieron inmunizarse, formando parte de una residencia de ancianos.

Las previsiones para marzo se mantienen y se calcula que a partir de día 8 puedan empezar a vacunarse los diferentes cuerpos de la Policía Local y los docentes de educación especial y de Infantil. «Si tuviéramos envíos anticipados de AstraZeneca incluso podríamos avanzarlo», reconocía la consellera.

Por otro lado, y aunque no fue un tema a tratar en la reunión con el resto de autonomías, la titular de Salut reconoció haber remitido a la Abogacía de la Comunidad la nueva ley de Salut Pública planteada por la Xunta de Galicia en la que se proponen multas de hasta 60.000 euros para aquellas personas que decidan no vacunarse. «Lo trasladé de manera informal porque me llamó la atención», explicó Patricia Gómez. «Es una muestra más que durante la pandemia se aprueban procedimientos que nunca se habían hecho. Supongo que tendrá que estudiarlo el Tribunal Constitucional. Estaremos pendientes», añadió.

Con el ritmo de vacunación actual y una incidencia acumulada a 14 días de 86,72 casos en Mallorca y de 100, 39 en el conjunto de Balears, las perspectivas podrían ser más halagüeñas de cara a la Semana Santa.

Sin embargo, Ministerio y comunidades estudian una estrategia conjunta para evitar la movilidad en los días festivos, de hecho varias autonomías piden cierres perimetrales. Balears no es ajena a la amenaza de la transmisión y también revisará sus restricciones de cara a la festividad de Pascua. «Nos preocupa que venga gente de comunidades con incidencias altas», dijo.

Una pandemia de 144 millones

Momentos antes de comparecer la consellera, el director de Gestión y Presupuestos del IB-Salut, Manuel Palomino, estimaba en una comparecencia en el Parlament que el impacto económico de la pandemia en Balears había sido de unos 144 millones de euros, «a los que habrá que sumar el coste de no hacer», es decir, el de la actividad sanitaria que se tendrá que recuperar.