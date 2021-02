Las navieras presionan al Govern para que se reactive la llegada de cruceros

Las navieras Costa, Aida, TUI, MSC, Norwegian, Pullmantur y resto de empresas que organizan cruceros llevan desde mediados de marzo de 2020 sin operar en los puertos de Balears, pero con mayor incidencia en el de Palma por el volumen de cruceristas. Ante esta situación y que las campañas de vacunación en Europa se incrementen en los próximos meses, ya están presionando al Govern y a la Autoritat Portuària de Balears (APB) anunciando programaciones para los próximos meses de mayo, junio y julio.

Desde el Govern indican que la prohibición de la llegada de cruceros a los puertos de Baleares «viene de Madrid, pero es cierto que hay inquietud empresarial por reiniciar los cruceros como lo demuestra el anuncio de su programación de cruceros para el verano».

La Autoritat Portuària de Balears, que preside Francesc Antich, actúa con suma cautela, más aún con todas las negociaciones que se están manteniendo con las navieras para acatar todos los protocolos sanitarios que impone la Unión Europea en estos momentos.

Antich, al respecto, señala: «Es importante recuperar la actividad económica, pero ello se tiene que hacer con unos criterios sostenibles y medioambientales en la actual coyuntura».

Reconoce que reciben peticiones de atraque de cruceros «pero luego se cancelan por decisión de las navieras por falta de tráfico». Añade que están en contacto permanente con las empresas «para que se cumplan todos los protocolos sanitarios cuando se produzca la desescalada». Los contactos que mantiene la APB desde hace meses con el Govern y la Asociación Internacional de Líneas de Crucero CLIA «es continuo y se están barajando todos los escenarios posibles, pero primando ante todo la sostenibilidad».

La imagen de hasta seis y siete cruceros en el puerto de Palma, con la COVID-19, no se repetirá, tal y como reconocen las propias navieras. Antich, al respecto, puntualiza que los protocolos sanitarios mediatizan la actividad de los cruceros en estos momentos «de ahí que se ha pedido a las navieras que adecuen sus flotas en el Mediterráneo a las peticiones de los puertos y no traigan los megayates con los que operan en el Caribe». De momento, no hay fecha para el inicio de actividad, la marcará el Gobierno, en concreto Sanidad.