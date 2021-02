El comité de empresa de SFM tilda de despropósito el nuevo sistema tarifario

El comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca ha calificado este jueves de «despropósito» el nuevo sistema tarifario del tren, que considera «poco claro» y con precios abusivos y excluyentes.

Los representantes de los trabajadores han manifestado en un comunicado su apoyo hacia los usuarios del tren que han expresado su descontento por el sistema tarifario vigente desde principios de año y han advertido de que parece buscar «que el número de viajeros no siga aumentando».

Los trabajadores del tren han reclamado que se incentive el transporte público, algo que consideran que no hace un sistema que solo beneficia «al viajero habitual en casos muy concretos y con perfiles muy determinados».

Añaden que el nuevo sistema supone que pierdan sus beneficios quienes no viajen todos los días porque realicen jornadas de teletrabajo, tengan días de vacaciones, situaciones de baja, o incluso si hacen viajes cortos o sin transbordar.

Según el comité de empresa, el sistema tarifario «es excluyente ya que solo el viajero que utiliza muchísimo el tren y hace trayectos largos disfruta de descuentos, el resto queda excluido, penalizando económicamente y sobremanera al viajero esporádico, y por tanto evitando fomentar el uso del transporte ferroviario entre viajeros de actividades de ocio, fin de semana, ferias y turistas».

Advierten además de que la población que por cuestiones de edad, situación administrativa irregular o problemas económicos se sitúa en la llamada «brecha tecnológica» y no puede acogerse a sistemas telemáticos de pago, «se ven abocados a sufrir esta exclusión, y precisamente es el sector de población más necesitado de transporte público y tarifas asequibles».

La complejidad del sistema de descuentos dificulta la información a los usuarios sobre el coste de los viajes por parte de los trabajadores de SFM, taquillas y revisores «bien porque el sistema no informa en tiempo real o no da información fiable», ni permite transaccionar, lo que perjudica la atención al viajero. Critican además que se tenga que cargar con 5 euros la tarjeta de los menores de 12 años cuando viajar en tren es gratuito para ellos.

«Todo parece premeditado, ante la falta de inversiones en nuestra red ferroviaria, para que el número de viajeros no siga aumentando», critican.

El comité de empresa aseguran que los problemas que genera el nuevo sistema se suman a que muchos mayores ya habían dejado de usar el tren, y las tarifas por saltos convirtieron muchos trayectos en una discriminación comparativa y supusieron que dejaran de hacerse trayectos cortos entre zonas limítrofes.

«Ahora se le da la puntilla al sistema, que parece querer frenar en seco la subida de usuarios, por falta de capacidad de los gestores del transporte para ampliar la oferta de tren ante la demanda actual», denuncian.

Acusan a SFM de «quedarse solo con un perfil muy concreto de viajero, espantando a todo aquel potencial», mediante «un despropósito de reforma tarifaria» con la que consideran que «se pierde una gran oportunidad de devolver al usuario habitual su fidelidad y de fomentar el transporte a todo aquel que lo quiera tomar».

Concluyen que «un transporte ferroviario que no es accesible, cómodo, flexible, sencillo y económico pierde toda esencia».