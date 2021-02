Reacciones políticas a la remodelación del Govern

La nueva remodelación en el Govern balear de Francina Armengol ha generado multitud de reacciones políticas de todos los partidos de las Islas.

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha calificado los cambios en el Ejecutivo autonómico, anunciados por la presidenta del Govern, Francina Armengol, de «remodelación fallida». Según ha valorado el presidente de los 'populares' en Baleares en declaraciones a los medios, esta remodelación del Govern «se trata del reconocimiento público del fracaso en la gestión del Ejecutivo desde el inicio de la presente legislatura y, sobre todo, desde que se inició la pandemia».

En este sentido, ha considerado Company, «la presidenta prescinde de consellers de áreas que no son relevantes y, por el contrario, mantiene e incluso da más visibilidad, como ocurre con el nuevo portavoz, a los consellers que han fracasado en su gestión durante la pandemia, como es el caso de Salud, Patricia Gómez, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela».

Por ello, ha explicado, «es una remodelación fallida porque al frente de las principales áreas de gestión seguirán los mismos que hasta ahora han fracasado y han llevado a la situación que hoy tienen las Islas». Finalmente, Company ha afirmado que «la presidenta también ha perdido la oportunidad de reducir los altos cargos y el número de asesores políticos un 30 por ciento para adaptarse a la situación económica y ser consecuente con las dificultades que está atravesando la sociedad, que es lo que en numerosas ocasiones se ha reclamadodesde el PP».

Vox Baleares ha criticado la remodelación del Ejecutivo autonómico que ha realizado la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, considerando que la «única y mejor» remodelación del mismo es que «comenzando por ella, se vayan todos a su casa». Según ha informado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox-Actúa Baleares este viernes en una nota de prensa, esta remodelación es «un lavado de cara» con el «agravante» de que Armengol «está premiando al que es uno de los principales responsables de la crisis económica y social que sufre Baleares».

«Premia al conseller Iago Negueruela con la portavocía del Govern balear. Esta operación es un auténtico desastre. El señor Negueruela es el primero que debería salir del Ejecutivo porque ha destrozado todos los sectores económicos y ha hundido el empleo. Su gestión ha sido nefasta», ha asegurado Campos.

Para la formación, «no hay cambio que pueda hacer la presidenta del Ejecutivo balear que la ayude a salvar los muebles». «La mejor remodelación que puede hacer Armengol es que todos, empezando por ella y acabando por los cargos que acaba de nombrar, se vayan todos a su casa. Rápido y sin mirar atrás».

«La presidenta está sobrepasada, su mala gestión la ha acabado atropellando y ya no tiene manera de salir de esta situación de manera digna. Cambiando cuatro caras no da solución a los problemas gravísimos de estas Islas. ¿Esto es lo mejor que sabe hacer? ¿Qué pasa con la llegada de vacunas? ¿Qué pasa con la Semana Santa? ¿Qué va a pasar con la temporada turística?», se ha preguntado Campos.

Asimismo, Vox Baleares ha mostrado su sorpresa ante la creación de la Conselleria de Fondos Europeos. «La señora Armengol ha creado la Conselleria de Fondos Europeos y no se entiende este súbito interés cuando la comisión que trata los temas de Europa en el Parlament apenas se ha reunido en lo que va de legislatura», ha dicho Campos, quien ha apuntado que «esto es una maniobra para sacarse un conejo de la chistera y apartar la atención de su nefasta gestión de la crisis social, sanitaria y económica del coronavirus».

La portavoz y coordinadora del Comité Autonómico de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha manifestado que su grupo tiene una «sensación agridulce» ante la remodelación del Govern anunciada este viernes, ya que si bien aplauden la desaparición de la Conselleria de Modernización y Administraciones Públicas, consideran que la reorganización «se ha quedado a medias», entre otros aspectos.

Guasp ha remarcado que «desde el principio» desde Cs consideraron innecesaria la Conselleria de Administraciones Públicas porque entendían que sus direcciones generales podían integrarse sin problemas en otras áreas. Cs opina que «si se quería dar importancia a los fondos europeos», deberían haberse incluido en esta Conselleria todas las competencias de innovación «repartidas» actualmente por otras áreas, y también las de modelo económico. Igualmente, apuestan por una «oficina técnica» para gestionar estos fondos, y no «una estructura política». Por ello, creen que la nueva Conselleria no va a cumplir «con las funciones y objetivos que tanto ha querido justificar hoy la presidenta».

Además, Guasp ha cuestionado la idoneidad del vicepresidente del Consell de Menorca, Miquel Company, para ponerse al frente de esta nueva estructura. «Vuelve a primar el carnet político y no las competencias y el mérito, porque no tiene experiencia ni formación en fondos europeos», ha criticado la portavoz de Cs. En tercer lugar, Cs ha criticado que las competencias en Memoria Democrática pasen a la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, que dirige Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos).

En conjunto, Guasp ha considerado que ha sido una reorganización «apresurada» para «tapar la crisis institucional que tiene ahora mismo internamente el Govern con sus socios».