Los hospitales de Mallorca inician la desescalada por la bajada de ingresos

La más agresiva de las olas de la pandemia por COVID-19 empieza a remitir también en los hospitales. Este martes había 402 personas ingresadas en Balears un 37 % menos que hace quince días. Mallorca tenía 174 hospitalizados frente a los 295 de hace dos semanas y 83 pacientes en UCI, 27 menos comparado con el mismo periodo. La situación permite a los hospitales reorganizarse para recuperar paulatinamente a los pacientes no COVID.

«En la última semana se ha notado mucho la bajada ¿Qué hacemos a partir de aquí? Empezamos a desescalar», advierte el gerente de Son Llàtzer, Xisco Marí. En este hospital hace una semana había 40 pacientes con coronavirus mientras que ayer eran 20. «Teníamos tres plantas de hospitalización ocupadas con enfermos COVID y desde este miércoles habrá sólo una de 24 camas», explica.

La UCI de este centro ha pasado de 27 a 20 enfermos. «Teníamos tres áreas con críticos COVID: la normal, la reanimación del bloque quirúrgico de la segunda planta y la de la tercera. Ahora podemos liberar a los de la segunda y recuperar un quirófano para actividad que es prioritaria aunque no urgente», añade Marí, que recuerda que por cada quirófano abierto es necesario tener habilitadas dos camas de reanimación. El Hospital Joan March, que depende de esta gerencia, también dio ayer de alta a sus cuatro enfermos de coronavirus. «Hoy se limpia la planta y pasará a pacientes no COVID, ya no hay presión asistencial».

En Son Espases se decidirá el viernes cómo hacer la desescalada y lo harán con una propuesta del comité de crisis. Los ingresos también bajan en el hospital de referencia donde ya se habla claramente de tendencia. Por comparar, el pasado 1 de febrero había 72 pacientes en planta y 50 en UCI mientras que ayer eran 56 los ingresados, más 37 enfermos en estado crítico.

En el Hospital General, dependiente de Son Espases, la unidad de convalecencia se ha quedado limpia de pacientes COVID. Hay 15 pacientes cuando hace una semana eran 29.

La misma línea siguen los hospitales comarcales. Manacor espera abrir un quirófano la semana que viene después de recuperar dos camas de reanimación y pasará de los tres actuales a cuatro. «Vamos adaptando los espacios pero lo terminaremos de ver estos días porque reorganizar supone trasladar enfermos, limpiar y validar lo que puede llevar 24 horas», explica el director médico, Joan Bennàsser. Este hospital, además, registró cuatro ingresos en las últimas 24 horas lo que les hacer ser más cautos.

En Inca se mantendrá la planta M1 para pacientes COVID donde ayer había cuatro pacientes ingresados. En su UCI albergan además a siete enfermos críticos, todos ellos por coronavirus. Hace tres semanas que se recuperó la cirugía mayor ambulatoria sin ingreso, y desde hace una se opera a pacientes que requieren una corta estancia.

Más de la mitad de pueblos, con menos de 150 de incidencia

Hasta 29 de los 53 municipios de Mallorca presentan una incidencia acumulada a 14 días de menos de 150 casos por 100.000 habitantes. Incluso los datos de Palma son halagüeños: en dos semanas se han detectado 842 casos y la incidencia es de 202. Montuïri, Sóller, Vilafranca o Manacor serían los pueblos más preocupantes.