La CAEB denuncia la «insensibilidad» de Cort y exige la suspensión de las tasas

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas ha denunciado este sábado la «insensibilidad de muchos ayuntamientos, principalmente el de Palma, frente a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 al oponerse a la exención de tasas e impuestos municipales.

Planas ha exigido a los consistorios que «cumplan con sus obligaciones» pactadas en la Mesa de Diálogo Social y en el Plan de Reactivación de las Islas Baleares.

En un comunicado, la patronal ha salido en defensa de empresas, trabajadores y de «todos los ciudadanos». Planas ha mostrado su sorpresa porque ayuntamientos como el de Palma «no actúan» y no toman medidas ante esta crisis como sí hacen otros gobiernos municipales, caso de Madrid, Sevilla, Las Palmas, Huelva o Zamora entre otros.

La CAEB no entiende que el Ayuntamiento de Palma haya decidido que no puede dejar exento o suspender el pago de la tasa de recogida de residuos para los negocios cerrados, ni aplicar reducción alguna escudándose en que la Ley Reguladora de Hacienda Local no contempla estas medidas. Sin embargo, otros ayuntamientos como los de Ibiza, Calvià o Pollença «sí lo pueden hacer».

Por tanto, se trata de una decisión «exclusiva» de cada gobierno municipal, ha subrayado Planas.

«De esta manera, las empresas y negocios más perjudicados por la actual crisis como pequeño comercios, restaurantes, bares, cafeterías y hoteles no tendrían que hacer frente a estos impuestos locales durante los próximos seis meses, hasta el 30 de junio de 2021», ha planteado la líder empresarial.

Planas ha planteado que incluso, sin estar directamente relacionadas con la covid, los ayuntamientos pueden incluir una bonificación del 20 % de la cuota tributaria prevista para entidades que promuevan la gestión de buenas prácticas medioambientales.

Municipios como Artá o Calvià aplican bonificaciones a los contribuyentes que se adhieran a programas de reciclaje o buenas prácticas, ha puesto como ejemplo la empresaria.

En el mismo sentido podrían aprobarse bonificaciones por la domiciliación del pago de la tasa, prevista en la Ley de Haciendas Locales, en un importe de hasta el 5 % de la tasa, como aplica Madrid, que bonifica el 5 % de la cuota tanto del IBI (impuesto sobre Bienes Inmuebles) como de la tasa de basuras.

Sevilla, ha continuado, bonifica el 5 % de los recibos de los impuestos municipales que se domicilien.

En este contexto, la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) avala la devolución de los importes impuestos durante el estado de alarma.

Además, la CAEB entiende que si la administración pública «no puede adaptarse» a esta crisis, debería plantearse dejar la gestión de los residuos en manos de gestores privados.

Así lo prevé el artículo 17.3 de la Ley de Residuos, que dispone que aquellos productores de residuos comerciales no peligrosos que no quieran hacer uso del servicio municipal de recogida de basuras pueden optar por contratar a un gestor privado que preste un servicio más personalizado y acorde a las necesidades de los ciudadanos.

«Y desde luego, que no facture (a los clientes) durante periodos en los que no ha realizado actividad alguna y que, por tanto, no genera residuos», ha sostenido Planas.