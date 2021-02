Desconvocada la concentración por Pablo Hasel tras no recibir la autorización de Delegación de Gobierno

La concentración en Palma en apoyo al rapero Pablo Hasel ha sido desconvocada tras no ser autorizada por la Delegación del Gobierno en Baleares. Los motivos que alegan la institución para no permitir la manifestación son que el hecho de que sea a pie puede ser negativo para la evolución de la pandemia del coronavirus.

Estaba previsto que la concentración se celebrase este sábado en la plaza de Cort a las 18 horas y la convocaba la plataforma Llibertat Pablo Hasel.

El rapero aseguró este jueves que no acudirá voluntariamente a la prisión para cumplir con el plazo de diez días que le dio la Audiencia Nacional tras condenarle a nueve meses y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

«Yo no voy a presentarme voluntariamente porque, ante una sentencia tan injusta, lo consideraría una humillación. Ya es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión, así que tendrán que venir a secuestrarme allí donde me encuentre, que probablemente será en mi domicilio», dijo Hasel en una videoconferencia organizada por la eurodiputada de JxCAT Clara Ponsatí.

La detención no debe producirse antes del viernes de la semana que viene, 12 de febrero, según explicó el cantante, que desconoce en qué centro penitenciario ingresará. «Si me dispersan, la reivindicación más inmediata, aparte de la puesta en libertad, va a ser que se me trasladen al centro penitenciario de mi ciudad de Lleida», dijo Hasel.

La pena para Hasel, ratificada por el Tribunal Supremo, se suma a anteriores condenas al rapero, como la impuesta en 2014 también por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo a causa de algunas letras de sus canciones sobre los Grapo, ETA o Terra Lliure, si bien esa pena fue entonces suspendida por el tribunal.