Jarabo confirma que ningún alto cargo de Cort se ha vacunado contra el coronavirus

El portavoz del equipo de gobierno del Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha confirmado este miércoles que «hasta donde yo sé ningún alto cargo del Consistorio se ha vacunado contra el coronavirus».

Ha declarado que «hemos comentado en diferentes reuniones y conversaciones que podíamos estar orgullosos de que nadie, ni de una manera formal o informal, se ha vacunado». También esperó «que no aparezca ningún caso extraño no declarado, pero por la información que yo tengo ningún alto cargo se ha vacunado, tampoco nos lo han ofrecido y hay un compromiso claro del equipo de gobierno de no saltarse ningún protocolo».

Jarabo ha recordado que en el último pleno se aprobó por unanimidad una propuesta de Ciudadanos por la que si algún alto cargo del Consistorio se vacunaba saltándose el protocolo debería dimitir «y es algo que, entiendo, debería hacerse extensivo a cualquier administración».

Jarabo ha relfexionado que «siempre puede haber algún tipo de excusa o de justificación para saltarse la cola, pero se trata de dar una lección de ética desde cualquier equipo de gobierno y desde este Ayuntamiento lo vamos a cumplir».