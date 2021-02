El límite de velocidad en la vía de cintura se reduce a 80 kilómetros por hora

Los conductores que habitualmente utilizan la vía de cintura en sus desplazamientos deberán levantar desde hoy el pie del acelerador porque el límite máximo para circular por esta carretera pasa de 120 a 80 kilómetros por hora desde esta misma mañana.

El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha justificado esta limitación y reconoce que se trata de una medida «atrevida» imprescindible si se trata de tomar decisiones «de calado» en favor del medio ambiente y la salud de las personas. «En caso contrario, nunca avanzaremos como sociedad», añade.

Menos accidentes

Los responsables del Consell inciden en que la reducción del límite de velocidad ayudará a acabar con los atascos que se producen de forma periódica en esta importante vía conectora y ayudará a rebajar el índice de contaminación que soportan los barrios colindantes a esta infraestructura. También defienden que la medida reducirá la contaminación acústica de la zona y ayudara a reducir la siniestralidad y, sobre todo, la gravedad de los accidentes que puedan producirse.

La decisión del Consell ha provocado una gran controversia ya que, frente al apoyo del ecologismo de las Islas, el sector del transporte se ha posicionado radicalmente en contra hasta el punto de que la Federación Empresarial Balear del Transporte incluso ha pedido a la institución insular que dejara la propuesta sobre la mesa para poder ser consensuada con los sectores afectados. El Consell ha desoído la petición de los transportistas.

Los partidos de la oposición en la institución insular también se han mostrado en contra de esta medida ya que no terminan de entender por qué razón se pasa de 120 a 80 kilómetros por hora y no a 100, por citar un ejemplo. Defendían que se planteara una rebaja de la velocidad por tramos, pero no en toda la longitud de la vía de cintura.