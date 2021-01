CAEB: «Si Madrid no es consciente de la situación que sufre Baleares, no tendremos temporada»

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha alertado este viernes de que Baleares no tendrá de nuevo una temporada turística a menos que el Gobierno del Estado asuma la grave situación que atraviesan las islas a causa de la restricciones derivadas de la pandemia.

«Si Madrid no es consciente de la situación que sufre Balears, no tendremos temporada turística y eso es algo que no se puede permitir. Las empresas y el empleo y la sociedad balear en su conjunto no podrán soportar tener otra temporada turística fallida como la del año pasado», ha destacado la presidenta de CAEB, Carmen Planas.

La presidenta de la patronal, tras participar en la Mesa de Dialogo Social convocada por el Govern de la presidenta, Francina Armengol, ha destacado la importancia de las ayudas para evitar el colapso de la economía balear.

«Necesitamos ayudas especiales porque, si no, no podremos tener temporada turística. Sabemos que hay un problema con las vacunas y también creemos que se resolverá en el tiempo, pero es imprescindible que den ayudas a las empresas de todos los sectores porque están muy afectadas», ha apuntado.

Planas ha informado al final de la reunión que ha reclamado ayudas del Govern para «todas las empresas de todos los sectores» ya que durante la Mesa del Diálogo Social se ha informado de que las restricciones se mantienen otros 15 días.

«Hay sectores que están muy afectados y queremos que estas ayudas lleguen cuanto antes a las empresas y que Madrid sea consciente de que Baleares es la comunidad más afectada en su economía por la pandemia», ha manifestado Planas.

También la presidenta de la patronal ha denunciado que «es necesario que los ayuntamientos sean sensibles a la hora de tomar medidas para favorecer a todos los sectores de actividad, en temas como el cobro de la tasa de basuras, el agua, la ocupación de la vía pública, el impuesto de actividades económicas o el de construcciones y obras».

«Desde CAEB no entendemos cómo el Ayuntamiento de Palma no es sensible a este problema y no lo ha resuelto mientras otros sí lo han hecho» ha apuntado.

Palma ha citado los ejemplos de Calvià, Pollença e Ibiza, que según ha precisado, «se han sensibilizado y ofrecido facilidades a las empresas de diferentes maneras a las Palma se opone y esperamos que esta situación que sufren las empresas en el municipio de Palma se pueda arreglar lo antes posible.