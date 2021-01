El toque de atención del alcalde de Ibiza a la ciudadanía

Una minoria no pot posar en risc a una majoria. Tenim una incidència acumulada de més de 3000 casos per 100.000 hab.

Aquest cap de setmana la Policia Local ha interposat 54 denúncies.

?23 per reunions socials.

?15 per no portar mascareta.

?16 per incomplir el de toc de queda.