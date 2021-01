Un 8 % de los empresarios de Baleares prevé no poder recuperar el empleo previo a la crisis

Un 8 % de empresarios de Baleares prevé no poder recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia. Se trata de un porcentaje muy inferior al del conjunto del Estado, que asciende al 18,85 %, según los datos recientes del Institut Balear d’Estadística (Ibestat). Si bien es cierto que las Islas lideraron la destrucción de puestos de trabajo y aumento del paro durante el año pasado, el modelo económico balear está basado en mano de obra inclusiva. Esto es, requiere de un gran volumen de trabajadores para poder crecer en términos de Producto Interior Bruto (PIB).

Las previsiones económicas de distintos organismos apuntan a que Baleares será una de las comunidades que más crecerá este año y el próximo, si bien esta previsión está ligada a la recuperación del turismo. Se ha descartado que esta reactivación se complete este año. El sector turístico ya da por perdida la Semana Santa de este año y hay muchas incógnitas respecto al verano. En cualquier caso, se da por supuesto que este año no se recuperarán las cifras de visitantes de 2019.

Si bien la pérdida de empleo a largo plazo no será tan significativa como en el conjunto del Estado, su recuperación no será inmediata. Cerca de un 60 % de empresarios de las Islas fija esta recuperación a partir del próximo año.

Cabe tener en cuenta que los puestos de trabajo que se han destruido durante la pandemia en Balears son temporales, según los datos que ofrece cada mes la Conselleria de Treball. Los trabajadores fijos y fijos discontinuos han quedado protegidos por los ERTE y las prestaciones especiales. Por el momento, los expedientes de regulación temporales de empleo no se han convertido en despidos, si bien se trata de un escenario que podría llegar si cierran empresas.

Patronales y sindicatos se han mostrado siempre muy reivindicativos con la necesidad de salvaguardar el tejido productivo balear.

Petición empresarial

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, no se cansa de repetir que «sin empresas no hay empleo» y que los ERTE no son suficientes. En su opinión, se deben articular más ayudas en materia de fiscalidad, entre otras, para evitar la destrucción empresarial. «Es imprescindible extender las ayudas directas a las empresas de todos los sectores de la actividad afectadas por la pandemia desde marzo del año pasado porque para muchas de ellas el problema ya es solo de liquidez, sino de solvencia», indicó Planas.

Por su parte, el presidente de PIMEM, Jordi Mora, consideró que los ERTE, además de estar vigentes hsta fin de año, «deberían tener más flexibilidad para que las pymes que lo necesiten puedan adaptar sus plantillas y evitar su desaparición».