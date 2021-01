La pandemia está en fase de desaceleración en Mallorca

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha anunciado este jueves que la pandemia de COVID-19 se encuentra en fase de desaceleración en Mallorca y ha argumentado que así lo hace prever la incidencia acumulada a 7 días, que es de 213 casos positivos, menos de la mitad de la de 14 días, que es de 522 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

«La situación en Mallorca está claramente en disminución. Desde el 31 de diciembre, con algún incremento, estamos en descenso», ha destacado. En este sentido, ha añadido que Mallorca ya ha superado el pico de la tercera ola, «hace más de una semana que estamos por debajo del 0 % de incremento».

Además, ha avanzado que todo apunta a que seguirá esta tendencia, aunque ha señalado que no sabe cuánto durará; ha advertido que la situación podría cambiar, por ejemplo, si hubiese una mayor incidencia de la variante británica.

Por ello, no es partidario de relajar las restricciones «en un futuro próximo». Las medidas restrictivas, entre las que destacan el cierre de la restauración, los gimnasios y la prohibición de reuniones entre no convivientes -salvo excepciones- estarán en vigor hasta el próximo 30 de enero.

La situación en las otras Islas

En el caso de Menorca, el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha informado que la situación epidemiológica se ha estabilizado y se espera una bajada en los próximos días. En Ibiza se espera llegar al máximo en unos días y después se prevé comenzar a bajar. Arranz ha reconocido que los casos pueden haberse disparado debido a la variante británica del coronavirus, aunque ha precisado que han influido otros factores, como las reuniones familiares.

La incidencia acumulada de Baleares a 14 días es del 710 casos por casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a 14 días en Ibiza es de 1.838 casos por cada 100.000 habitantes; a siete días es de 1.063, por lo que todo hace prever que continuará subiendo. Arranz ha insistido en que es demasiado alta y ha señalado que estudian con los técnicos del Ministerio de Sanidad la toma de acciones concretas; no ha descartado confinamientos. «La situación en Ibiza es complicada y sobre todo muy inestable, por lo que podría ser que en unos días tengamos más casos». Por ello, ha animado a participar en los cribados y a no tener reuniones sociales o familiares.

Vacunas

Preguntado por el porcentaje de personas vacunadas necesario para poder relajar las medidas, no ha concretado una cifra, pero ha avanzado que a medida que se vayan ampliando los grupos de vacunación se irá viendo una relajación en las medidas. En el caso de la inmunización, ha señalado que aún se desconoce con exactitud, pero todo apunta a que son unos ocho meses.

Arranz ha señalado que aún no se ha vacunado y ha argumentado que básicamente se dedica a las tareas de organización y de portavoz. «Esperaré al momento que me digan que debo vacunarme. Tengo bastantes compañeros que aún no se han vacunado», ha respondido.

En cuanto a los problemas de personal en Ibiza, ha señalado que no tiene datos de personal, pero ha apuntado que algunos sanitarios de la citada isla están afectados por el coronavirus.

En cuanto a la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir ampliar el toque de queda, lo ha justificado por la falta de consenso.