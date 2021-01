Sigue los datos de vacunación mundial del COVID-19 en tiempo real

Casi 10 meses después del inicio de la pandemia del coronavirus en España, llegaron las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19, desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Araceli Hidalgo, de 96 años, se convirtió el pasado 28 de diciembre en la primera española vacunada contra el coronavirus. La luz al final del túnel se empezaba a vislumbrar.

Ahora, gracias a la web 'Our World in Data' se puede seguir en directo los datos de vacunación a nivel mundial. Mediante un mapa interactivo se muestra el número de dosis de vacunas que se han administrado por cada 100 personas.

Israel ha sido el primer país en suministrar la primera dosis a 1,8 millones de personas, el 20 por ciento de su población --9 millones--. De esta manera lidera la clasificación mundial de población vacunada 'per capita' por delante de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Estados Unidos, Dinamarca y Reino Unido, según los datos recopilados por el portal Our World in Data, vinculado a la Universidad de Oxford. España ocupa el 14º lugar con un 0,59 por ciento de población vacunada, según datos correspondientes al 8 de enero.