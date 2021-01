El Govern prohíbe todas las actividades de Sant Sebastià, Sant Antoni y Sant Honorat

El Govern ha prohibido que se celebren todas las actividades de Sant Sebastià, Sant Antoni y Sant Honorat. Así lo ha anunciado la consellera de Salut, Patricia Gómez. Además, se ha acordado con el Bisbat suspender las beneïdes y las completes se realizarán a puerta cerrada o con un público muy reducido.

Gómez ha explicado que las fiestas en sí ya están prohibidas, pero este lunes se publicaré en el BOIB la prohibición de la celebración de las actividades culturales derivadas de estas festividades. En este punto, ha precisado que los ayuntamientos afectados están de acuerdo con esta medida.

La consellera ha destacado que la situación en Mallorca es de riesgo extremo, por lo que recomienda evitar las aglomeraciones. La incidencia acumulada en la Isla a 14 días es de 615 casos, la más alta registrada hasta la fecha. Además, ha advertido que si no disminuyen los casos, la próxima semana se continuará manteniendo esta cifra; la previsión es que la próxima semana continúen apareciendo más casos derivados de las fiestas navideñas. En este sentido, ha señalado que la mayoría de los brotes detectados están relacionados con el ámbito familiar; ha puesto como ejemplo que muchas familias se reunieron seis en una comida, pero con otras seis diferentes en otras.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salut, se han reunido este domongo con la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; con el presidente de la FELIB, Antoni Salas; y con los alcaldes de Artà (Manuel Galan), Manacor (Miquel Oliver), Sant Llorenç (Mateu Puigròs), Son Servera (Natalia Troya), Sa Pobla (Llorenç Gelabert), Muro (Antoni Serra), Pollença (Bartomeu Cifre), Palma (José Hila) y Algaida (Maria Antònia Mulet).

Filomena podría retrasar la llegada de las vacunas

En relación a la vacuna, la titular de Salut ha señalado que desconoce que el temporal Filomena podría suponer retrasos en la llegada de la vacuna; están pendientes de la confirmación por parte del ministro de Salud, Salvador Illa.

Gómez ha reiterado que se está cumpliendo el calendario de vacunación y ha recordado que la previsión es que esta próxima semana lleguen a Baleares las primeras dosis de la vacuna de Moderna. Hasta el momento, se han inyectado más del 76 % de las dosis previstas en las residencias y ha precisado que en las que no se ha hecho es porque se han detectado positivos.

La consellera ha argumentado que no se vacuna los fines de semana porque con las dosis que llegan es suficiente hacerlo durante los días laborales. En este sentido, ha argumentado que de momento no es necesario pedir ayuda al Ejército. No obstante, ha dejado la puerta abierta a hacerlo en un futuro, en función de las dosis que vayan llegando.

Gómez también ha señalado que el control de PCR en los puertos y aeropuertos se mantendrá al menos hasta que finalice el estado de alarma; se prorrogarán los acuerdos con los centros encargados de realizar estas pruebas.