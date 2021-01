Berto Díez, escritor: «Hay más noticias falsas que ciertas circulando en la red»

¿Es la tecnología culpable de la manipulación? «El mundo digital es una herramienta potentísima. La cuestión es cuando pasa a ser un modo de vida. Ahí se convierte en nuestro enemigo. Sin tecnología, por ejemplo, las fake news (noticias falsas) no existirían. Pero el problema en sí no es lo digital, sino el uso que se le da».

Con esta afirmación justifica el ingeniero y escritor Berto Díez (Madrid, 1992), afincado en Palma desde muy temprana edad, la enfermedad digital del siglo XXI en su primera obra Armas de distracción masiva, una guía didáctica para vencer la manipulación que nos rodea y ser capaces de «tomar el control de nuestra vida».

Manipulación

Guste o no, esta es la era de la infoxicación. «Hay estudios importantes, como los de Gartner, que dicen que hay más noticias falsas que ciertas que navegan por la red. En concreto, las fake news circulan un 70 % más que las noticias reales». Berto Díez hace frente a la manipulación diaria con su técnica CHA-CHA-CHA (Conocimiento, Humildad y Acción): «Si una persona no tiene interés en lo que lee, no podrá detectar la información falsa», sostiene, y añade la importancia de ser humildes «o conscientes de lo que solemos creernos para conocer nuestras limitaciones».

Así, la conclusión para no caer en las garras de la infoxicación es clara: «La lucha contra las fake news debe ser individual» y «no dejarse llevar por las emociones». Sin embargo, insisten en Armas de distracción masiva que las fake news, o noticias falsas, «no son únicamente mentiras, sino qué se cuenta, qué no se cuenta y cómo se cuenta». La era de la infoxicación, que es la sobrecarga de información, «tiene aspectos positivos pero también negativos», apunta en su libro. En este sentido, Díez añade que «según los expertos, recibimos más información en un día que nuestros abuelos en toda su vida».

El libro, que forma parte de una trilogía, se estructura en cuatro pasos, desde un recorrido histórico por la tecnología hasta los métodos para desarrollar un pensamiento crítico. De esta forma, pone en jaque la táctica que han llevado a cabo «los poderosos» para desviar la atención de los ciudadanos a fin de controlarlos.

Una de las principales finalidades de su ópera prima es que sea un libro didáctico y práctica. La segunda parte saldrá en 2021. Berto Díez avanza que se enfocará sobre todo en las noticias falsas y en el futuro tecnológico.