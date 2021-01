Detectado un brote de COVID en una residencia en la que ya se ha vacunado

La Conselleria de Salut ha detectado un brote de COVID-19 en una residencia de la tercera edad en la que ya se ha iniciado el proceso de vacunación. En concreto, se trata de la DomisVi Costa d'en Blanes.

Exactamente, hay 55 residentes con coronavirus, de los que 21 han sido hospitalizados; el resto son asintomáticos. Además, hay seis profesionales infectados. Salut ha aislado a la residencia.

Desde el IB-Salut han precisado que este brote no tiene nada que ver con el proceso de vacunación y han recordado que los vacunados no se inmunizan hasta que no se les ha puesto la segunda dosis.

Además, han avanzado que esperan que les puedan inyectar la segunda dosis de la vacuna, ya que esperan que para entonces ya hayan superado el virus; entre la primera y la segunda dosis tienen que pasar 21 días.

Salut ha recordado que, en colaboración con el IMAS, desde el 7 de noviembre de 2020 hace cribados cada quince días a todos los profesionales de las residencias de ancianos y de personas con alguna discapacidad para detectar y evitar posibles contagios del SARS-CoV-2. Estos cribados se suman a los que se hacen todas las semanas en las residencias en que ha habido un rebrote y a los que se hacen a los profesionales que empiezan a trabajar ahí o que se reincorporan después de un periodo de vacaciones o de una baja.