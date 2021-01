Brindis por 2021 desde lejos

Para algunos mallorquines residentes en el extranjero esta Nochevieja ha sido la primera que pasan fuera de la Isla. Unos por motivos de trabajo y otros por las restricciones sanitarias, brindan desde lejos con el corazón mirando a Mallorca y los mejores deseos para 2021.

Desde San José de Costa Rica, Carme Salleras Campo, fundadora de la Fundación GOLEES, señala que esta es «la primera de las 27 nocheviejas de mi vida lejos de mi islita, de mi familia, de mi gente, 9.183 kilómetros desde el centro de San José a Palma. Pero mi corazón puede estar en dos lados, aunque mi cuerpo solo en uno. Toca cambiar el frío por un gallo pinto en el Mar Caribe. Este ha sido un 31 de diciembre para recordar tras un año que seguramente nadie olvidará. Brindo por sentir a toda la gente que quiero cerca, y por los que tengo cerca y ya les quiero».

Carme Salleras, un baño en el Caribe antes de brindar.

Marta Zaforteza, en su caravana, está recorriendo North Yorkshire (Reino Unido) donde pasó la Nochevieja. «Echo de menos la Isla en este momento. La entrada al año nuevo no la he celebrado de manera especial, pero sí deseando que en estos momentos de incertidumbre todo se resuelva y poder estar en verano o las próximas Navidades festejando en Mallorca». Para cenar, Marta elaboró un roast beef, y ya que ella no es muy de carne, la sustituyó por tofu y tempeh. «Lo que no faltaron fueron las 12 uvas, con las campanadas».

Marta Zaforteza, desde North Yorkshire, en Reino Unido.

El artista Carlos Prieto está en Roma, realizando una nueva colección de cuadros. La entrada a 2021 la celebró en su estudio, entre las obras y degustando un buen vino, botella etiquetada por una de sus pinturas. «Es la primera vez en mis 33 años de edad que paso la Nochevieja fuera de casa y sin estar con mis padres y mis amigos». Para la Nochevieja se preparó una pizza, elaborando él mismo la masa e incorporando los ingredientes a su gusto. «Quizás no sea nada especial para muchos, pero las pizzas caseras son deliciosas. También tenía turrón y las uvas. Después de las campanadas me puse a pintar y me fui a dormir de madrugada. Muy satisfecho con las primeras pinturas que he hecho este 2021».

David Vázquez está desde hace tres meses en República Dominicana, donde ha fijado su lugar de trabajo durante una temporada con sus ‘mejores productos del mundo’. «La Nochevieja la he pasado en el restaurante Vernissage, y aunque no pude tomar las 12 uvas, sí disfruté de la gastronomía y el calor de Punta Cana y su gente».