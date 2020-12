Armengol: «Si todos cumplimos las normas actuales, estas serán suficientes»

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha considerado este jueves que las restricciones actuales serán «suficientes» para frenar el aumento de contagios de la COVID-19 en las Islas, si toda la población las cumple.

Así lo ha expresado Armengol en una entrevista en 'Al Dia IB3', recogida por Europa Press, donde ha pedido esperar los resultados de las restricciones actuales para considerar si hay que tomar nuevas medidas más duras. «Hemos de ser rigurosos con las normas que ya existen y que son contundentes», ha indicado.

.@AldiaIB3 | A Mallorca vivim una situació de risc extrem i hem adoptat mesures en conseqüència. Amb el compromís de tots i totes, aquestes seran suficients. Aquest Cap d'Any el més prudent és que tothom es quedi a casa seva. I com menys persones siguem, millor. Seny. pic.twitter.com/DI4ngUscDT ? Francina Armengol (@F_Armengol) December 31, 2020

Así, ha solicitado a la población que en «esta Nochevieja atípica» la gente se quede en casa, que se eviten aglomeraciones, no hacer reuniones con más de dos núcleos de convivencia y mantener la distancia de seguridad.

«Estoy convencida de que si todos cumplimos con la normativa actual, estas normas serán suficientes tal y como se ha demostrado en muchas comunidades autónomas», ha explicado, a la vez que ha añadido que el virus «siempre tiene un crecimiento exponencial y una bajada muy lenta», por ello ha reclamado un «cumplimiento estricto de las normas».

No obstante, ha advertido que si las normas no se cumplen «el Govern tendrá que tomar más medidas de restricción que tenga a su alcance o las que pueda solicitar al Gobierno de España», aunque «este no es ahora el planteamiento», ha indicado.

Preguntada por las dificultades para contratar personal sanitario en las Islas, Armengol ha asegurado que se trata de «un problema de carácter estructural de Baleares y de toda España». «En esta comunidad llevamos cinco años contratando personal sanitario», ha recordado.

La presidenta ha admitido ser consciente de la presión que el personal sanitario sufre y ha destacado que se intenta «resolver esta situación de la manera más rápida posible», algo que ha agradecido al IbSalut.

En este sentido, ha resaltado que «no habrá ningún problema en términos de recursos económicos» si hay que contratar más personal. «Hemos de parar los nuevos contagios y para ello es fundamental la actitud de los ciudadanos», ha insistido.