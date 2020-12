Partidos y entidades rinden homenaje al rey en Jaume

Pese de las restricciones sanitarias, una decena de entidades civiles y partidos políticos rindieron ayer homenaje al rey en Jaume y depositaron sus respectivas ofrendas florales a los pies de la estatua que el Conqueridor tiene en la Plaça d’Espanya.

Las entidades y partidos que hicieron las ofrendas son la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, la Assemblea Sobiranista, el Grup Blanquerna, la Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua, los Joves de Mallorca per la Llengua, Més per Mallorca, Proposta per les Illes y Podemos. También acudieron los Joves per les Illes, que es la rama juvenil del PI.

Los representantes de las distintas entidades respetaron las medidas de seguridad.

Las ofrendas florales al Conqueridor se comenzaron a hacer en 1990 impulsadas por la Obra Cultural. Unos años después, el Ajuntament de Palma las incorporó a la Festa de l’Estendard, las protocolizó y las convirtió en un acto oficial. Este año, a raíz de la pandemia, Cort las suspendió.

Sin embargo, la Obra Cultural ha recuperado la iniciativa civil e invitó a formaciones políticas y entidades a sumarse por su cuenta al homenaje. «A pesar de la situación de emergencia sanitaria, hemos querido llevar a acabo este acto tradicional y simbólico», destacó el presidente de la Obra Cultural, Josep de Luis.

Josep de Luis, con la corona de flores de la Obra Cultural.

Medidas de seguridad

No obstante, se siguieron las medidas de seguridad sanitaria y se decidió que un solo representante por entidad o partido político –en lugar de los dos habituales– depositara la corona de flores ante la estatua.

En años anteriores eran habituales los insultos y enfrentamientos entre grupos de gonellas y españolistas y grupos de soberanistas. Esta vez, las ofrendas florales se hicieron poco después de las 12 horas del mediodía y únicamente acudieron partidos y entidades contrarias al españolismo uniformizador, de modo que no se produjo el más mínimo incidente y este acto de la Diada de Mallorca transcurrió con absoluta normalidad.

La corona de la Plataforma per la Llengua.

Más actos en Calvià, Campanet, Sencelles y otras localidades

La mayor parte de los actos relacionados con la Diada de Mallorca que organizaba la Obra Cultural se han suspendido a raíz de la pandemia. No obstante, en distintas localidades sí se han mantenido algunos. Es el caso de Campanet, donde en la noche de este miércoles se debía colgar el Estendard en la fachada de la casa consistorial, o en Calvià, donde el martes se proyectó la película La mort de Guillem. También se harán actos en Sencelles, Búger, Sóller y Alaró. Asimismo, la Obra Cultural señala que en el resto de pueblos de Mallorca las delegaciones remitirán el ‘Manifest de la Diada de Mallorca’ a sus vecinos en formatos diferentes.