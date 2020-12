Las rebajas de enero se mantienen, pese a las restricciones

Las rebajas de enero se mantienen en Baleares, pese a las restricciones en vigor para frenar los contagios de COVID-19 ya que el Govern no tiene previsto prohibirlas, según han confirmado desde la dirección general de Comerç.

No obstante, han precisado que recomiendas a los establecimientos comerciales que no realicen campañas que llamen a la aglomeración, aunque desde la dirección general de Comerç no tienen intención de prohibirlas.

La idea es realizar una campaña de rebajas similar a la del pasado mes de julio, aunque la situación epidemiológica de entonces no tiene nada que ver con la de ahora. En las rebajas de verano, en Baleares había muy pocos casos de coronovirus debido que se acababa de entrar en la nueva normalidad. Sin embargo, ahora las Islas lideran la incidencia acumulada de España.

Cabe destacar que las grandes superficies o los establecimientos que superen los 700 metros cuadrados no podrán abrir en el primer fin de semana de rebajas, ni tampoco en el fin de semana previo a los Reyes cuando muchos establecimientos ya realizan descuentos.