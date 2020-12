El movimiento Ayúdanos@Ayudar regala rosas a cambio de una sonrisa en Palma

Una rosa a cambio de una sonrisa. El movimiento social Ayúdanos@ayudar, formado por voluntarios que quieren concienciar de la situación actual, vuelve a la calle para regalar con 10.000 flores con el objetivo de «contagiar» felicidad.

Un total de 42 voluntarios se han repartido desde primera hora de la mañana entre la plaza de España, la plaza Mayor, la calle San Miguel e incluso en Jaime III. «Consideramos que la situación actual es complicada para miles de personas, este año no hay espíritu navideño y, por ello, queríamos transmitir algo bueno con está acción solidaria», explica uno de los coordinadores y voluntarios del movimiento, Gabriel. A fin de entregar, gratuitamente, las 10.000 rosas frescas, los voluntarios se han distribuido en grupos de diez y han llegado incluso a la estación Intermodal para entregar una pizca de felicidad.

«A mí me ha alegrado la mañana», ha asegurado Aina, una joven que atravesaba la plaza de España cuando un voluntario le entregó una rosa. A otros, como Emilio, «no me ha tocado la lotería pero al menos me llevo una rosa», bromeaba.

Durante cuatro horas, los primeros voluntarios empiezan a distribuir las rosas, aunque se espera que haya rotación durante el día.

No es la primera vez que Ayúdanos@ayudar lleva a cabo acciones solidarias por las calles de Palma. Hace unas semanas unas 200 personas acudieron a bares y restaurantes locales a fin de consumir para apoyar al sector hostelero. «Queremos hacer visual cada acción para concienciar de la necesidad de dar fuerza a la tienda de barrio, a los negocios locales, que están de capa caída por la crisis», añade Gabriel, y ha recordado que «ocho de cada diez comercios en zonas como San Jaime están cerradas».