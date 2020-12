La Lotería sólo pellizca Mallorca

El Gordo ha pasado de largo. Una vez más. Mallorca ha tenido que conformarse con algunos «pellizcos» de la Lotería de Navidad, que ha repartido 1,25 millones de euros del segundo premio (06.095) en Palma, en concreto en la calle Niceto Alcalá Zamora, de Palma, y también el sexto quinto premio (28.674), vendido en Son Ferriol, en la avenida del Cid, donde se ha distribuido un millón.

Esta administración de Son Ferriol había vendido 15 series, 150 décimos, que ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos. Así lo ha indicado uno de los portavoces de la administración, que se encontraba trabajando y se ha mostrado satisfecho por este premio, que ha explicado que «fue un intercambio con una administración de lotería de Madrid».

Sonia Cristina y Mireia Guti, que compartían un décimo de la administración de Son Ferriol.

Son Ferrer, en Calvià, y Artà también han sido agraciados con uno de los cuartos premios de la Lotería de Navidad. El número (75.981), que ha salido minutos antes de las doce de este martes, llegaba con un premio de 200.000 euros.

A Artà la suerte se ha instalado en el puesto del carrer Ciutat. Aina Canet la propietaria de la administración, no ocultaba su alegría. «No sabemos cuántos se han vendido porque nosotros trabajamos por terminal. Cuando he conocido la noticia me he puesto a temblar. Es una sensación muy bonita. Nunca habíamos dado un premio tan grande».

Desde Son Ferrer, el responsable del local que ha dispensado el número ganador, José Luis Pereira, ha explicado que el número se ha vendido también por terminal y desconoce a quién han podido ir a parar los décimos. De este número se han vendido dos décimos premiados cada uno con 20.000 euros, 40.000 en euros en total.

Otro quinto premio, concretamente el número 86.986, recompensado con un premio de 6.000 euros al décimo, también fue vendido en Palma, Portals Nous y Can Picafort. Y el 43.831, otro quinto, se ha vendido en Llucmajor y también en Ciutat.

El Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad ha sido el número 72.897, galardonado con 4 millones de euros. Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, no se han vendido décimos de este número en Baleares.

El sorteo más esperado del año no toca en Baleares desde 2018, cuando varias localidades de Mallorca fueron agraciadas con el primer premio: Palma, S'Arenal (Llucmajor), Cala Ratjada (Capdepera), Ca'n Picafort (Santa Margalida) e Inca.

En el caso de Palma, se ha vendido 'El Gordo' en seis años diferentes: 1843, 1872, 1886, 1902, 1995 y 2018. En Ibiza tocó en 2012. Asimismo, Santa Maria del Camí tuvo un primer premio en 1986. Además, 'el Gordo' nunca ha caído en Menorca o Formentera.