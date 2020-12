Campaña de los hoteleros de Mallorca para pedir rebajas fiscales ante su «situación límite»

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca ha lanzado la campaña #CartaFehmReyesMagos en la cuál a través de un vídeo, que ya ha comenzado a difundirse, y una carta que se remitirá a más de un centenar de instituciones con competencias relacionadas con la actividad turística, se hace balance de cómo ha transcurrido el año, relatan las peticiones a los gobernantes, consistentes en ayudas a fondo perdido y rebajas fiscales, y materializan los propósitos para contribuir a seguir mejorando la situación.

La entidad, en el comunicado que ha hecho público para explicar su iniciativa, señala: «A medida que ha ido evolucionando la pandemia, se han ido sucediendo las restricciones a la movilidad y limitaciones al desarrollo de la actividad turística, tanto por decisiones del gobierno de España y el autonómico, como por los gobiernos de nuestros principales mercados emisores, y también se ha producido la inhibición de los propios ciudadanos ante la perspectiva de viajar en determinadas condiciones. Como consecuencia de todo ello, y del empeoramiento de los datos sanitarios, las empresas que en su momento adoptaron la decisión de abrir sus negocios han tenido que cerrar sus puertas».

ERTEs

Si bien ha habido algunas medidas de acompañamiento a empresas y trabajadores (ERTE) que es imperativo que se extiendan a lo largo del 2021, señalan en dicha nota de prensa, «la administración a pesar de 'acompañar, dar ánimo y agradecer los esfuerzos realizados' no acaba de entender, y en consecuencia de adoptar, medidas para frenar la sangría de meses sin ingresos y teniendo que hacer frente a numerosos gastos», añaden.

Los hoteleros ven «imposible seguir pagando por servicios que al estar cerrados no hemos utilizado (basuras o alcantarillado), ni hacer frente a la enorme carga fiscal que soportamos. No se puede aguantar más y no nos valen las excusas que recibimos como que el marco legal no permite flexibilizar. Quienes tienen la capacidad de modificar las leyes son los políticos, está en su mano hacerlo y lo demuestran cuando les interesa. Les pedimos acción y no buenas palabras, o no tenemos futuro. Estamos al límite», afirma María Frontera, presidenta de la FEHM.

En este año 2020 la caída del PIB en las Islas Baleares se estima en torno al 25%, cinco veces más que en la crisis del 2009. Las diferentes administraciones deben habilitar los mecanismos para permitir la supervivencia de las empresas. «Nos hemos cansado de repetir que hay que mantener el tejido empresarial a toda costa para poder reactivar la economía cuando superemos esta dura y larga pandemia. Si no se activa un plan de choque inmediato y con ayudas a fondo perdido, muchas empresas y empleos se van a perder», afirma Frontera.

Desde la FEHM se considera que muchos países europeos en los que el turismo no tiene tanto peso como en España o en las Islas Baleares están protegiendo mucho mejor a las empresas, conscientes de que son las que mueven la economía y generan empleo. Por ello se demanda un plan de medidas económicas específicas para el sector turístico.

«Cuando las patronales nos dirigimos a la administración con las peticiones de nuestros representados, se suele decir que se hace la carta a los reyes magos con la esperanza de que éstas sean atendidas. Así, y casi como último recurso antes de afrontar un nuevo año, aprovechando estas fechas navideñas hemos querido materializar esta misiva con la esperanza de llamar la atención de los gestores públicos y obtener una respuesta efectiva.

Las peticiones no son exclusivas para el sector hotelero, abarcan al conjunto de la cadena de valor turística», concluye.