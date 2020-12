Emin Capital afirma que la compra del Formentor cuenta con todos los avales

El fondo de inversión andorrano Emin Capital afirma que la compra del hotel Formentor al grupo Barceló por 165 millones de euros «cuenta con todos los avales bancarios y con el apoyo del Ajuntament de Pollença», indicaron este jueves fuentes de Emin Capital.

La reacción del fondo viene motivada porque el periódico La Vanguardia calificó esta semana la operación de sospechosa, reflejando que el «inversor fantasma de la torre Agbar ha comprado el Formentor».

Desde el fondo explicaron: «Estamos muy satisfechos con la operación, y la relación con Barceló y con el Consistorio es excelente. Además, el proyecto de Four Seasons va a ser muy importante para toda la zona, respetuoso con el medio ambiente, sostenible y con impacto económico en la Isla».

Respecto a la crítica, las mismas fuentes señalaron: «La operación con Barceló es perfecta y sobre las que no hemos podido realizar en años pasados es muy simple, los negocios son así y no hay que ver como algo extraño que no puedan culminarse porque pasa siempre. La del Formentor se ha formalizado de forma perfecta».

Emin Capital califica la compra del hotel Formentor de «estratégica y vital, porque se trata de un hotel icónico ubicado en un enclave privilegiado, el cual se va a preservar en su integridad y respetar su historia turística. Opinamos que en esta operación todos salimos ganando».

Desde el grupo Barceló ratificaron al cien por cien la valoración de Emin Capital: «Han cumplido con lo pactado, todo ha transcurrido con absoluta transparencia y está registrada como se debe notarialmente. Estamos muy tranquilos y no hay nada que objetar».

Sobre la crítica del periódico catalán obviaron realizar ningún comentario e insistieron en que «estamos satisfechos por cómo se han desarrollado los acontecimientos al cumplirse todos los plazos marcados hace un año».

Las mismas fuentes del fondo valoraron positivamente el acuerdo de gestión del hotel Formentor firmado con la cadena canadiense Four Seasons: «Lo que se va a llevar a cabo es emblemático y servirá para implementar el valor del establecimiento y posicionarlo a nivel internacional como un hotel de superlujo y respetuoso con el entorno. Hay mucho interés en realizarlo, tanto por parte nuestra como por la propia cadena. Insistimos en que todos saldremos ganando».