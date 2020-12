El PP recrimina al Consell de Mallorca que recorte 2,5 millones en Cultura

El grupo popular del Consell de Mallorca ha recriminado este sábado a la presidenta Catalina Cladera que recorte 2,5 millones en cultura en los presupuestos de la institución para el año que viene, cuando es un sector especialmente afectado por la crisis sanitaria.

La portavoz adjunta del PP en la institución insular, Antònia Roca, recalca que «no es normal que luego la consellera Busquets se llene la boca diciendo que la cultura no se detiene cuando es precisamente ella la que le pone freno», ha dicho sobre la vicepresidenta, ha informado el partido en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del PP, Llorenç Galmés, lamenta que «el Pacte recorta en promoción cultural, recorta en cultura, recorta a las empresas y recorta a los ayuntamientos», con 400.000 euros menos para los consistorios para la convocatoria de los fondos de actividades culturales.

Roca ha detallado que el Consell recorta 250.000 euros «de la convocatoria a empresas para creación y producción de artes plásticas y visuales, creación, producción y programación de artes escénicas» y ha reprochado que «para lo que si tienen dinero es para incrementar en 110.000 euros los estudios y trabajos técnicos del departamento de política lingüística, o para incrementar 76.000 euros actividades culturales de política lingüística». La consellera ha descrito dicho reparto como «cultura a la carta».

«En Patrimonio es también donde más recortan con un total de 1,2 millones, recortan la convocatoria a ayuntamientos para el catálogo de patrimonio inmaterial, con 60.000 euros menos, y para difusión y divulgación de patrimonio reducen 98.000 euros, dejan la ridícula cuantía de 2.000».

«Les importa tanto el patrimonio, que los gastos para inversiones de bienes patrimoniales se reducen 100.000 euros», ha añadido Antònia Roca que explica también que la convocatoria para la restauración de molinos al Pla de Sant Jordi, prácticamente desaparece, al pasar de 500.000 a 3.000 euros.

En el Museu Marítim el recorte es de 60.000 euros. «Aún así seguro que todavía les sobra porque no hacen nada de nada respecto al museo, no es raro que el Govern no las ingrese nada, si no saben en que deben gastar el dinero», ha advertido Roca.